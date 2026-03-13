Những “mái nhà” nhân ái giữa lòng thành phố mang tên Bác

Giữa nhịp sống hối hả của TP. Hồ Chí Minh, vẫn còn nhiều câu chuyện lặng lẽ về những phận người cần được nâng đỡ. Từ căn nhà nhỏ của một cựu chiến binh ở Củ Chi đến hành trình chữa bệnh ngắn ngủi của một em bé mắc ung thư, những lát cắt đời thường ấy nhắc rằng phía sau sự phát triển của thành phố vẫn cần thêm nhiều bàn tay sẻ chia.

Những phận người phía sau nhịp sống đô thị

Trong căn nhà nhỏ ở Củ Chi, cựu chiến binh Châu Văn Đực vẫn sống những ngày bình lặng của tuổi già. Ở tuổi 87, người lính năm xưa mang trong mình nhiều di chứng chiến tranh. Sau khi vợ mất, hai cha con ông nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp. Người con trai đi làm từ sáng sớm đến khuya, còn ông cụ phần lớn thời gian ở nhà, sức khỏe yếu và đi lại khó khăn.

Căn nhà với những vết nứt trên tường, chiếc xe đạp cũ dựng ở góc sân và những tấm bằng khen treo trên vách gỗ như kể lại cả một quãng đời nhiều biến động.

Ông Đực chỉ là một trong nhiều gia đình chính sách đang sinh sống tại Củ Chi – vùng đất từng được gọi là “đất thép” trong chiến tranh. Theo thống kê của địa phương, riêng khu vực xã Củ Chi hiện có khoảng hơn 1.500 liệt sĩ và hơn 2.300 gia đình có công với cách mạng.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank và đại diện ngân hàng đến thăm hỏi, động viên cựu chiến binh Châu Văn Đực tại gia đình

Gia đình ông Đực là một trong 6 cựu chiến binh được Vietcombank hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa trong chương trình Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng. Trong một buổi chiều đầu tháng Ba, khi các cán bộ Vietcombank đến thăm hỏi, người cựu chiến binh già nắm chặt tay khách. Đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ. Với ông, sự quan tâm ấy giống như một lời nhắc rằng những hy sinh của thế hệ mình vẫn được xã hội ghi nhớ.

“Chúng tôi đi khảo sát nhiều hoàn cảnh mà thật sự rất nghẹn lòng”, bà Trần Thị Ngọc Dung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Củ Chi chia sẻ. “Địa phương đã cố gắng chăm lo cho các gia đình chính sách, nhưng nguồn lực vẫn còn hạn chế. Vì vậy, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp luôn có ý nghĩa rất lớn”.

Ở một góc khác của thành phố, trong căn phòng nhỏ gần Bệnh viện Ung bướu, chị Nguyễn Thị Túc Xá từng có những ngày gần như tuyệt vọng khi con gái chị - bé Trần Túc Bảo Vy, được chẩn đoán mắc ung thư gan khi mới vài tháng tuổi.

Gia đình đưa bé từ Ninh Thuận vào TP. Hồ Chí Minh điều trị trong hoàn cảnh gần như kiệt quệ về tài chính. Khoản hỗ trợ từ Vietcombank đã giúp bé có cơ hội thực hiện ca phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu.

Dù ca mổ được tiến hành, bé vẫn không thể vượt qua bệnh tật. Hai tuần sau phẫu thuật, bé ra đi khi chưa tròn tám tháng tuổi. Nhưng với người mẹ trẻ vừa qua 20 tuổi, sự giúp đỡ ấy vẫn mang ý nghĩa đặc biệt: chị đã có thể ở bên con trong những ngày cuối cùng mà không phải day dứt vì bất lực.

Những câu chuyện như của ông Đực hay bé Vy chỉ là những lát cắt nhỏ trong bức tranh rộng lớn của một đô thị đang phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều phận người cần được nâng đỡ.

Điểm tựa nhân văn

Theo số liệu của UBND TP. Hồ Chí Minh, tính đến tháng 1/2026, thành phố hiện đang quản lý gần 280.000 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó gần 35.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Tại các bệnh viện lớn, mỗi năm có hàng nghìn trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo cần điều trị dài ngày.

Trong hành trình điều trị bệnh hiểm nghèo, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng trở thành nguồn động lực giúp các em nhỏ và gia đình vững vàng hơn trước thử thách

Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân là một trong những mục tiêu quan trọng của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn tới. Trong bức tranh ấy, những chương trình hỗ trợ từ cộng đồng và doanh nghiệp ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội vượt qua thử thách.

Nhiều năm qua, bên cạnh các chính sách của Nhà nước và chính quyền địa phương với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, không ít doanh nghiệp đã chủ động tham gia vào mạng lưới sẻ chia ấy.

Với vai trò là một ngân hàng chủ lực của quốc gia, qua 63 năm hình thành và phát triển, Vietcombank luôn gắn hành trình của mình với sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh – nơi ngân hàng đã hiện diện và phát triển hơn nửa thế kỷ – các chương trình an sinh xã hội được triển khai thường xuyên và có hệ thống. 5 năm gần đây, tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank tại thành phố đạt khoảng 350 tỷ đồng, chiếm hơn 12,5% tổng ngân sách an sinh xã hội hơn 2.800 tỷ đồng của ngân hàng trên cả nước.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, Vietcombank đã dành 100 tỷ đồng hỗ trợ ngành y tế TP. Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai nhiều chương trình cải thiện điều kiện sống cho người dân, như xây dựng và sửa chữa 100 căn nhà cho các hộ nghèo tại Hóc Môn và Củ Chi năm 2022.

Riêng đầu năm 2026, Vietcombank tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại khu vực Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, bao gồm trao quà cho con em gia đình cán bộ chiến sĩ khó khăn tại Sư đoàn 9, hỗ trợ gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, xây dựng nhà đại đoàn kết và tài trợ trang thiết bị y tế cho địa phương.

Bên cạnh các chương trình cấp hệ thống, nhiều chi nhánh Vietcombank trên địa bàn thành phố cũng chủ động triển khai các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Từ chương trình “Chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau” của chi nhánh Tân Định, các hoạt động chăm lo Tết tại nhiều phường của chi nhánh Thủ Đức, đến những chương trình hỗ trợ cộng đồng thường xuyên tại Hóc Môn và khu vực Bắc Sài Gòn. Bên cạnh đó, Vietcombank còn đồng hành với nhiều hoạt động xã hội khác như hỗ trợ trẻ em yếu thế tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp, tổ chức “phiên chợ 0 đồng” cho bệnh nhân nghèo và duy trì các chương trình hiến máu tình nguyện qua nhiều năm.

Từ thăm hỏi bệnh nhi đến những “phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ người dân khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh, Vietcombank bền bỉ lan tỏa những hành động sẻ chia trong cộng đồng

Nhân văn là một trong năm giá trị cốt lõi của Vietcombank. Theo ông Lê Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, hành trình ấy xuất phát từ một triết lý rất rõ ràng của ngân hàng.

“Không ngừng giữ gìn và phát huy giá trị nhân văn, Vietcombank cam kết tiếp tục hoạt động hiệu quả, bền vững, chung tay cùng cộng đồng và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước và thành phố mang tên Bác – TP. Hồ Chí Minh”, ông Lê Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Chiều muộn ở Củ Chi, căn nhà nhỏ của người cựu chiến binh già vẫn nằm lặng lẽ giữa khu dân cư. Những mái nhà mới rồi sẽ được dựng lên trong thời gian tới.

Ở một nơi khác của thành phố, người mẹ trẻ từng ôm con trong ngày điều trị cuối cùng vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Những câu chuyện như thế có thể chỉ là lát cắt nhỏ giữa một đô thị hơn mười triệu dân. Nhưng chính từ những điều nhỏ bé ấy, niềm tin về một cộng đồng nhân văn hơn vẫn đang được vun đắp từng ngày. Và trong hành trình ấy, Vietcombank đang góp một phần bền bỉ để nối dài những bàn tay sẻ chia giữa thành phố.