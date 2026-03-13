Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an điều tra cụm linh vật ở Quảng Trị bị mất đầu, mất chân

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều tượng ngựa trong cụm linh vật “Mã đáo thành công” trưng bày tại công viên khu vực hồ Tâm Thủy (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bị gãy đầu, chân và đuôi nghi bị phá hoại.

ngua-2.jpg
Những linh vật ngựa bị mất đầu, mất chân, mất đuôi... nghi phá hoại.

Sự việc được phát hiện vào chiều 11/3 khi một số linh vật xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Đến sáng 12/3, khi kiểm tra lại khu vực trưng bày, nhiều tượng ngựa đã bị phá hỏng nặng hơn, nghi có tác động của ngoại lực.

Theo ghi nhận, nhiều tượng ngựa trong cụm linh vật bị gãy phần đầu, chân và đuôi, các mảnh vỡ nằm vương vãi xung quanh.

Cụm linh vật gồm 8 tượng ngựa với chủ đề “Mã đáo thành công”, được dựng tại khu vực trung tâm xã Lao Bảo nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh dịp Tết Nguyên đán 2026.

ngua.jpg
Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Các mô hình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc, nhiều linh vật ngựa trưng bày tại khu vực công viên hồ Tâm Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hoàng Nam
#Lao Bảo #Quảng Trị #linh vật #mã đáo thành công #phá hoại #mất đầu #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục