Quy hoạch Hà Nội 100 năm: Cải tạo Tháp Rùa, tổ chức các quảng trường quanh hồ Hoàn Kiếm

TPO - Tại khu vực nội đô, Hà Nội sẽ tiếp tục cải tạo cảnh quan các công trình kiến trúc điểm nhấn hiện hữu như Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng... Đồng thời sắp xếp không gian phía Đông, phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.

Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa chính thức được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, thời gian góp ý kéo dài đến ngày 12/4. Báo cáo thuyết minh dài 1.137 trang xác định các định hướng thiết kế đô thị và kiến trúc nhằm định hình hình ảnh Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp cảnh quan các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng lâu đời của Hà Nội, nhằm tạo điểm nhấn cho không gian đô thị.

Trong đó có các công trình có giá trị lịch sử như Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Ô Quan Chưởng, Nhà hát Lớn Hà Nội... Các khu vực này được định hướng nâng cấp cảnh quan xung quanh, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức lại không gian quảng trường và giao thông để tăng tính kết nối với các tuyến phố lịch sử.

Không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi được chỉnh trang phân kỳ 1. Ảnh: Đức Nguyễn

Dự thảo quy hoạch cũng đặt ra các định hướng kiểm soát phát triển xây dựng trong khu vực trung tâm lịch sử, hạn chế các công trình có quy mô lớn ảnh hưởng tới cảnh quan di sản.

Cụ thể là rà soát, sắp xếp lại một số công trình và quỹ đất quanh hồ, nhằm tạo thêm không gian mở và cải thiện cảnh quan đô thị. Theo đó, các khu vực phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu tổ chức lại không gian kiến trúc – cảnh quan, hạn chế các công trình có quy mô lớn hoặc gây ảnh hưởng tới tầm nhìn cảnh quan di tích.

Phát triển vận tải, du lịch đường thủy tại 3 dòng sông

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) – phát triển đô thị gắn với các tuyến giao thông công cộng khối lượng lớn.

Theo đó, các khu vực quanh ga đường sắt đô thị, các trục giao thông chính sẽ được quy hoạch phát triển với mật độ hợp lý, ưu tiên các chức năng thương mại, dịch vụ và nhà ở. Mô hình TOD được kỳ vọng sẽ: Tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng; Giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân; Hình thành các trung tâm đô thị sôi động quanh các ga metro; Định hướng này được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ thống giao thông đô thị bền vững cho Hà Nội trong tương lai.

Quy hoạch định hướng tái cấu trúc đô thị theo hướng đa tầng, đa lớp

Cùng với TOD, dự thảo cũng nhấn mạnh việc khai thác và phát triển không gian ngầm, đặc biệt tại các khu vực trung tâm và các đầu mối giao thông lớn. Không gian ngầm có thể được sử dụng cho nhiều chức năng như: bãi đỗ xe; trung tâm thương mại; kết nối ga metro; tuyến đi bộ ngầm.

Việc phát triển hạ tầng ngầm được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho không gian mặt đất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các khu vực đô thị có mật độ cao.

Ngoài giao thông đường bộ và đường sắt đô thị, dự thảo cũng định hướng khai thác hệ thống sông lớn để phát triển các cửa ngõ giao thông đường thủy.

Các tuyến sông như Sông Hồng, Sông Đuống và Sông Đáy được xác định là các trục vận tải quan trọng, có thể phát triển bến cảng, trung tâm logistics và các tuyến du lịch đường sông.

Định hướng này nhằm tận dụng lợi thế hệ thống sông ngòi của Hà Nội, góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ và mở ra tiềm năng phát triển kinh tế – du lịch...