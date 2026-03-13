Huế xử lý hơn 8.000 trường hợp vi phạm tốc độ và nồng độ cồn

TPO - Đợt ra quân quyết liệt của lực lượng công an tại TP. Huế đã phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có hơn 8.000 trường hợp vi phạm tốc độ và nồng độ cồn bị xử lý nghiêm.

Ngày 13/3, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Riêng các hành vi vi phạm tốc độ và nồng độ cồn chiếm hơn 8.000 trường hợp.

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Theo Công an TP. Huế, cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phối hợp với công an cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông cho hơn 14.000 lượt người dân. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông đối với gần 300 lái xe, chủ kinh doanh vận tải và các hộ sử dụng xe ba bánh.

Trong thời gian qua, Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường, địa bàn trọng điểm với phương châm “kiên trì, quyết liệt, bền bỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Tổ 1311 cùng các tổ tuần tra thanh niên được tăng cường phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, vi phạm trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông đều bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Thời gian tới, Công an TP. Huế cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông, nâng cao hiệu quả xử phạt “phạt nguội”.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra tại các khung giờ, tuyến đường và địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý các hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, đặc biệt trong đối tượng thanh thiếu niên, nhằm lập lại kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Huế.