Mỗi lá phiếu cử tri – một trách nhiệm với tương lai đất nước

TPO - Ngày 15/3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là thời khắc để mỗi cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm công dân thiêng liêng của mình.

Chuẩn bị bài bản cho “Ngày hội non sông”

Trao đổi với Tiền Phong, các cử tri, chuyên gia, đại biểu Quốc hội từng nhiều năm gắn với nghị trường đều cho rằng, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 được triển khai từ rất sớm và bài bản. Danh sách, tiểu sử và trích ngang của các ứng cử viên được công bố kịp thời, tạo điều kiện để cử tri nghiên cứu, tìm hiểu thấu đáo trước khi đưa ra quyết định lựa chọn người đại diện cho mình.

Từ thực tiễn quan sát, TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, trong lần bầu cử này, cử tri đã nhận được toàn bộ trích ngang của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ rất sớm. Điều này đã giúp cử tri có thêm thời gian tiếp cận, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu.

Cử tri có thời gian tiếp cận, tìm hiểu kỹ lưỡng các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Như Ý

Theo ông, nhìn vào danh sách ứng cử viên có thể thấy nhiều gương mặt trẻ với trình độ và hành trang rất đáng kỳ vọng. Ông Nhị Lê nhấn mạnh, sự phát triển của đất nước không chỉ đòi hỏi tốc độ, mà còn cần cường độ và trình độ. Vì vậy, việc lựa chọn được những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn sẽ góp phần quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới.

“Với một sự chuẩn bị công phu, bài bản như vậy, tôi kỳ vọng mỗi cử tri sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về ứng cử viên, từ đó sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất đại diện cho mình,” ông Nhị Lê chia sẻ.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Lê Như Tiến cho hay, để lựa chọn đúng đại biểu, cử tri cần dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về nhân thân, lý lịch, quá trình công tác cũng như năng lực của từng ứng cử viên.

Theo ông, hiện nay có nhiều kênh thông tin để cử tri tiếp cận và tìm hiểu ứng cử viên, từ các bảng niêm yết tại khu dân cư, trụ sở chính quyền đến các phương tiện truyền thông đại chúng và các diễn đàn xã hội.

“Điều quan trọng là cử tri có thực sự quan tâm và dành thời gian tìm hiểu hay không. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của mỗi người khi được cầm lá phiếu trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho mình ở trung ương và địa phương,” ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu đối với đại biểu dân cử cũng ngày càng cao. Vì vậy, cử tri cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những người thực sự có năng lực, tâm huyết và trách nhiệm với nhân dân.

Lắng nghe bằng trách nhiệm và cả trái tim

TS. Phạm Huy Hiệu – Nhà khoa học kiêm Phó Giám đốc Văn Phòng Quản lý nghiên cứu và Đổi mới, Trường Đại học VinUni nhìn nhận, kỳ bầu cử lần này đã nhận được sự quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Hiệu nhớ lại, lần đầu tiên ông đi bầu cử vào năm 2016, khi còn là sinh viên, nhận thức về bối cảnh phát triển của đất nước chưa sâu sắc như hiện nay. Tuy nhiên, sau một thập kỷ, khi nhìn lại, ông nhận thấy vai trò của lá phiếu cử tri quan trọng hơn bao giờ hết.

Theo ông Hiệu, giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước là giai đoạn rất đặc biệt, với những mục tiêu kinh tế – xã hội cao trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó dự đoán. Vì vậy, việc lựa chọn đúng đại biểu càng có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước.

“Lá phiếu cử tri không chỉ là quyền hiến định mà còn là trách nhiệm đối với tương lai quốc gia. Từ lá phiếu của mình, chúng ta lựa chọn những người sẽ tham gia thiết kế, quản trị và vận hành đất nước,” TS. Phạm Huy Hiệu bày tỏ.

Theo TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trong xã hội hiện đại với mức độ chuyên môn hóa ngày càng cao, các cơ quan dân cử cần có những đại biểu có năng lực chuyên môn, tầm nhìn và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Lá phiếu cử tri không chỉ là quyền hiến định mà còn là trách nhiệm đối với tương lai quốc gia

Ông Chức cho rằng, điều quan trọng nhất đối với một đại biểu là biết lắng nghe nhân dân. Không chỉ lắng nghe một cách hình thức, mà phải lắng nghe bằng trách nhiệm và bằng cả trái tim.

“Mỗi ý kiến phát biểu, mỗi quyết định của đại biểu đều có thể tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề năng lực mà còn là vấn đề danh dự và trách nhiệm,” ông Chức nói.

Theo ông Chức, trở thành đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND là một vinh dự lớn, nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm rất cao. Người đại biểu phải luôn giữ chữ tín với cử tri, bởi khi đã hứa điều gì thì phải nỗ lực thực hiện.

Từ góc độ cơ quan tổ chức bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên cũng bày tỏ mong muốn mỗi cử tri phát huy tinh thần dân chủ, chủ động tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình thông qua lá phiếu.

“Mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng khi cộng lại sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, quyết định chất lượng bộ máy quyền lực nhà nước trong cả nhiệm kỳ,” bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.