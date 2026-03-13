Lạng Sơn lan tỏa thông điệp 'Đi bầu cử trước - Đi trẩy hội sau'

TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, do ngày bầu cử trùng với chính hội Kỳ Cùng - Tả Phủ nên các cấp cần tuyên truyền với người dân thông điệp “Đi bầu cử trước - Đi trẩy hội sau” nhằm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trước, sau đó sẽ tham gia chung vui lễ hội quê hương.

Ngày 12/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức đánh giá công tác tổ chức lễ hội và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. Chủ trì cuộc họp có ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hoa đào xứ Lạng và các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, trong đó có Lễ hội Hoa đào xứ Lạng mang quy mô cấp tỉnh. Ngoài ra, các địa phương cũng tổ chức nhiều lễ hội trong dịp đầu năm mới như Lễ hội Bắc Nga, Hội đền vua Lê, Lễ hội Háng Ví…

Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ dự kiến sẽ có hàng vạn người dân, du khách tham dự.

Trong đó, theo dự báo chính hội của Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ diễn ra trong ngày 15/3 (ngày 27 tháng Giêng) sẽ thu hút được hàng vạn du khách, người dân đến hưởng ứng tham gia. Cùng với đó, chính hội cũng là thời điểm diễn ra kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn nên sẽ có nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai bầu cử song song với tổ chức lễ hội như công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.



Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng ngày chính Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ có số lượng người tham gia lớn nhất trên địa bàn tỉnh trùng với ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp Thế nên, Sở VHTTDL, UBND các phường, các cơ quan liên quan cần tích cực tuyên truyền lan tỏa thông điệp “Đi bầu cử trước - Đi trẩy hội sau”, tuyên truyền Nhân dân cùng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trước, sau đó sẽ tham gia chung vui lễ hội quê hương.

Ngoài ra, Tiểu ban Bảo vệ an ninh và UBND các phường: Tam Thanh, Kỳ Lừa, Đông Kinh tập trung kiểm tra, có các phương án đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ đối với các hoạt động vào tối 26 và ngày 27 tháng Giêng (âm lịch) trên các tuyến đường, địa điểm rước kiệu qua; chủ động diễn tập, chuẩn bị ứng phó với các tình huống phát sinh về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong quá trình diễn ra lễ hội.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở VHTT&DL phối hợp với UBND các phường rà soát, kiểm tra đảm bảo các cơ sở, đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống hoạt động đúng quy định, không xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các phường, xã kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tung tiền, rải tiền gây mất an ninh trật tự, phản cảm, vi phạm quy định trong các lễ hội.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân hưởng ứng thông điệp “Đi bầu cử trước - Đi trẩy hội sau” khi tham dự lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ. Ảnh: Quốc Nam.

Để đảm bảo các hoạt động diễn ra, từ ngày 10/3 (22 tháng Giêng) phường Kỳ Lừa đã tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội đền Kỳ Cùng và đền Tả Phủ với các hoạt động như đánh trống khai hội, dâng hương, lễ rước kiệu từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng và ngược lại.... Ngày chính hội 15/3 sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Hội đầu pháo Kỳ Lừa tại sân đền Tả Phủ và rước kiệu từ Đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng.

Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn và công an phường Kỳ Lừa, Đông Kinh bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, cấm đường, hạn chế phương tiện vào các khung giờ diễn ra lễ hội, đặc biệt vào ngày chính hội.