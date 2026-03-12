Quanh những màn 'bắt lỗi' phim truyền hình

TP - Bước chân vào đời, phim giờ vàng trên sóng VTV3 với cuộc “đổ bộ” của dàn diễn viên trẻ, có ngoại hình hấp dẫn, đang lôi cuốn khán giả. Bên cạnh những lời khen cho diễn xuất, thần thái của diễn viên, cộng đồng mạng còn không ngừng “soi” những điểm chưa ưng ý, tạo thành cuộc tranh luận không hồi kết.

Lỗi tại chỉnh ảnh cho xinh?

Bước chân vào đời khai thác “mảnh đất” vốn hút khán giả truyền hình: Đề tài gia đình. Nhân vật chính tên Thương được giao cho diễn viên Quỳnh Kool. Cha mẹ qua đời khi các con vẫn còn dại, Thương sẽ phải làm gì để trở thành điểm tựa cho hai người em hay gây rắc rối? Tình yêu của cô gái oằn lưng mang gánh nặng gia đình liệu có thuận buồm xuôi gió?

Cách trang điểm của nhân vật chính (Quỳnh Kool đóng) trong phim Bước chân vào đời gây tranh luận

Tranh luận quanh màn trang điểm lộng lẫy của cô giáo Thương xuất hiện ở tập 4, khi cô tâm sự cùng bà ngoại bên bếp lửa. Một khán giả viết: “Nữ chính thuộc diện hoàn cảnh, căn nhà mà cô sống vôi ve, bả, xi măng bục hết ra, trơ cả gạch nhưng phân cảnh nào cũng thấy cô dùng phấn mắt, chuốt mascara và má hồng, lộ cả việc chăm chút từng sợi mi”. Khán giả cho rằng, trang điểm cầu kỳ như vậy khiến cô cứ tưởng Quỳnh Kool hóa thân vào vai tiểu thư đài các.

Có những khán giả đưa ra quan điểm, diễn vai nhà nghèo không nên trang điểm cầu kỳ. Nhưng cũng có nhiều khán giả bảo vệ nhân vật chính. Một khán giả lên tiếng: “Bây giờ người bán hàng ngoài chợ cũng trang điểm, trong khi nhân vật Thương đã ra trường và đi làm, cô ấy trang điểm thường xuyên và cầu kỳ cũng là chuyện bình thường”.

Có người chỉ ra, thực tế, thị trường mỹ phẩm hiện nay rất phong phú, chia thành nhiều phân khúc, phục vụ cả những người có tiền và người ít tiền. Một cô giáo nghèo sống cần kiệm vẫn đủ khả năng mua son phấn làm đẹp.

Một số khán giả đứng trung lập, họ không phản đối chuyện cô giáo nghèo thường xuyên trang điểm, chỉ góp ý nên chọn tông nhẹ nhàng, tự nhiên tạo cảm giác không son phấn, sẽ hợp hơn với hoàn cảnh của nhân vật trong phim.

Diễn viên Quỳnh Kool đã theo dõi màn tranh luận. Cô giải thích, bức ảnh mà nhiều người đưa ra để chứng minh cô trang điểm lộng lẫy khi vào vai gái nghèo trong phim Bước chân vào đời do chính cô chụp lại qua màn hình tivi. “Tôi đã chỉnh ảnh cho xinh hơn. Thực ra ở trên tivi không được như vậy. Chuyên gia hóa trang đã rất cẩn thận để lớp trang điểm của diễn viên thật tự nhiên. Nhưng cũng có thể vì ngồi bên bếp lửa nên tạo hiệu ứng trên gương mặt diễn viên. Mặt ai trông cũng hồng hơn”, cô nói.

Trang phục của cô giáo Thương (Quỳnh Kool đóng) trên bục giảng trong phim Bước chân vào đời trở thành chủ đề bàn luận

“Sạn” nhỏ đánh tụt cảm xúc

Mắc lỗi về phục trang dường như là điểm yếu cố hữu của phim Việt. Chẳng hạn, trong phim truyền hình Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, nhân vật mắc ung thư vẫn xinh đẹp nhờ lớp trang điểm tôn dung nhan, thay vì trang điểm để “biến hình” thành nhợt nhạt, yếu đuối. Chẳng biết vì diễn viên ngại xấu hay chuyên viên hóa trang chỉ biết trang điểm tôn nhan sắc?

Một nhà phê bình phim cho rằng: “Gu trang điểm trong phim truyền hình của ta đang bị ảnh hưởng của phim ảnh Trung Quốc. Xem phim cổ trang Trung Quốc bây giờ thấy diễn viên đóng vai nông dân cũng gắn mi dài, môi đỏ thắm, da trắng bóc”. Phản ánh này có cơ sở. Nhiều diễn viên trẻ hiện nay bị ám ảnh bởi dung nhan khi vào phim.

Ở Trung Quốc, có diễn viên đóng vai quần chúng, theo yêu cầu của kịch bản cô phải trang điểm nhem nhuốc nhưng cô lại làm ngược lại hóa trang cho xinh xắn để lên hình. Diễn viên được coi là mỹ nữ hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y, đóng vai giả trai nhưng lại đánh son đỏ cam, để tóc mái, trang điểm đậm.

Ở ta, trào lưu can thiệp dao kéo để có được dung nhan “vạn người mê” bắt đầu từ làng giải trí. Ngay cả nam diễn viên từng được khen với vẻ nam tính cũng cậy nhờ “dao kéo” để có vẻ ngoài mang tính “xu hướng”. NSƯT Lê Thiện kể: “Năm kia tôi tiếp xúc với đoàn phim Mỹ mà tôi có tham gia vai nhỏ, phim chiếu Netflix. Họ cũng tìm diễn viên sở hữu hình thức tự nhiên, không tìm diễn viên có diện mạo đã qua chỉnh sửa”.

NSƯT Lê Thiện chỉ ra một số phim ở ta, kể cả phim màn ảnh rộng, diễn viên ẵm vai chính sở hữu gương mặt đẹp nhân tạo. Theo bà, những gương mặt đó có thể gặp ở bất kỳ nơi đâu, không có gì ấn tượng. Bà đặc biệt phản đối xu thế làm răng sứ ở diễn viên hiện nay. “Trắng đến sợ”, bà nói. Đây cũng là điều NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) từng phản ứng và không ít khán giả cũng phản ứng.

Cách đây 3 năm, trong phim truyền hình Cuộc đời vẫn đẹp sao, diễn viên Thanh Hương vào vai Luyến, một phụ nữ lam lũ, cố gắng “kéo cày” trả nợ cho chồng. Khán giả thắc mắc: Nghèo cỡ nhân vật Luyến mà hàm răng sứ trắng lóa. Điều này không hợp lý vì chi phí để sở hữu bộ răng sứ không hề rẻ.

Người phụ nữ lam lũ (Thanh Hương đóng) trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao gây tranh luận với bộ răng sứ sáng lóa

Có những diễn viên ở độ tuổi sung sức cũng nói không với can thiệp thẩm mỹ, ngay cả những can thiệp nhỏ như làm răng sứ, để thay đổi diện mạo. Song không phải lúc nào “xấu tự nhiên” cũng được hoan nghênh trên phim ảnh. Đó là trường hợp của diễn viên Doãn Quốc Đam trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh từng gây tranh luận cuối năm ngoái.

Một bộ phận khán giả soi từ hàm răng xỉn màu, không hàng lối ngay ngắn của nam diễn viên khi vào vai giám đốc. Thậm chí có những khán giả còn soi cảnh tắm của nhân vật giám đốc trong phim rồi chê cả “khu rừng” dưới cánh tay của nam diễn viên. Họ so sánh tổng tài trong phim ta với tổng tài trong phim Trung, phim Hàn.

“Nhiều khán giả đang hiểu sai về cụm từ tổng tài, nâng nó lên thành một cấp độ kinh khủng, nhưng thực ra đơn thuần chỉ là một người chủ”, Doãn Quốc Đam lên tiếng. Mâu thuẫn ở chỗ, khán giả luôn mong muốn phim như đời nhưng đôi khi lại đòi hỏi không được bê đời vào phim.