Tưởng niệm 100 năm ngày mất nhà khai sáng Phan Châu Trinh

TPO - TS. Nguyễn Nam - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Fulbright Việt Nam - nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa to lớn bởi nó không chỉ tưởng niệm nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam hiện đại mà còn tạo ra không gian học thuật, nghệ thuật, tư liệu và công chúng cùng gặp gỡ.

Chiều 9/3, Đại học Văn hóa TPHCM cùng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Fulbright Việt Nam đã công bố chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm Ngày mất cụ Phan Châu Trinh (1926-2026). Sự kiện đánh dấu chính thức khởi động chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm Ngày mất của cụ Phan Châu Trinh, hướng đến việc tôn vinh cuộc đời, tư tưởng và đóng góp của một nhà khai sáng lớn của dân tộc.

Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức mong muốn không chỉ tưởng niệm một nhân vật lịch sử lớn của dân tộc, mà còn góp phần đưa di sản tư tưởng Phan Châu Trinh đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng các hình thức học thuật, nghệ thuật và công nghệ sáng tạo. Đây cũng là dịp để tăng cường liên kết giữa nhà trường với các đơn vị trong việc bảo tồn, diễn giải và lan tỏa giá trị di sản tư tưởng Việt Nam trong đời sống đương đại.

PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Đại học Văn hóa TPHCM - tặng hoa đến TS. Nguyễn Nam. Ảnh: Ngô Tùng.

Chuỗi hoạt động được triển khai theo bốn hợp phần liên thông về nội dung, dữ liệu và sản phẩm đầu ra. Đó là hội thảo khoa học với chủ đề Phan Châu Trinh và tinh thần Chi bằng học: tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI.

Hợp phần thứ hai là triển lãm số Khai minh và đối thoại, được thiết kế theo năm trục đối thoại: với truyền thống khoa bảng - triều đình Huế, với chính quyền thực dân, với chính mình, với công chúng đương thời, và với đương đại.

Hợp phần thứ ba là phim tài liệu Phan Châu Trinh - Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ, tái hiện cuộc đời, tư tưởng và hành trình hoạt động của Phan Châu Trinh, qua đó làm nổi bật hình ảnh một nhà khai minh tiêu biểu và giá trị đương đại của tinh thần Chi bằng học.

Hợp phần thứ tư là chương trình nghệ thuật tổng hợp, sân khấu hóa, kết hợp ca - múa - nhạc - tọa đàm cùng tư liệu hình ảnh/clip nhằm tôn vinh chủ đề Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt, truyền tải thông điệp khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh.

Đại diện Ban tổ chức, TS. Nguyễn Nam - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Fulbright Việt Nam - nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa to lớn bởi nó không chỉ tưởng niệm một nhân vật lớn của lịch sử Việt Nam hiện đại mà còn tạo ra một không gian học thuật, nghệ thuật, tư liệu và công chúng cùng gặp gỡ. Qua đó, di sản tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh không chỉ được nghiên cứu mà còn được giới thiệu, diễn giải và lan tỏa bằng nhiều hình thức phù hợp với xã hội đương đại.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày mất cụ Phan Châu Trinh chính thức diễn ra vào ngày 24/3.

Dịp này, Đại học Văn hóa TPHCM đã ký kết hợp tác với các đơn vị bảo tàng, nhà xuất bản, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, truyền thông nhằm kết nối nguồn lực thực hiện công tác đào tạo cũng như nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trong thời gian tới.

Theo PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Đại học Văn hóa TPHCM - nhìn nhận một khi có các đối tác, các bên cùng tham gia thì chất lượng đào tạo, chất lượng tổ chức hội thảo, hoạt động sẽ được nâng cao, đồng thời các đơn vị cũng có điều kiện sử dụng các nguồn lực của nhau. “Nhà trường có chủ trương luôn gắn đào tạo với thực tiễn. Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức là nơi vừa tham gia quá trình đào tạo, vừa sử dụng nguồn nhân lực để thực hiện”, ông Nhân nói.