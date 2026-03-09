Chuyện ít biết về Trịnh Công Sơn

TPO - Không còn ghế trống trong khán phòng hơn 1.000 chỗ của Cung Văn hóa Hữu nghị tối 8/3, trong đêm nhạc Ru mãi ngàn năm. Trên sân khấu, Hồng Nhung, Quang Dũng, Mỹ Linh, Hà Lê không chỉ hát lại những ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn mà còn kể những câu chuyện ít biết về cố nhạc sĩ.

Quang Dũng và “bài tập đọc báo”

Trong câu chuyện hậu trường và giao lưu khán giả, Quang Dũng dùng giọng miền Trung đặc trưng của anh. Khi được hỏi vì sao lên sân khấu anh có thể hát “rặt giọng Bắc”, Quang Dũng nhớ lại quãng thời gian khi anh còn là một ca sĩ trẻ và thường được mời đến nhà nhạc sĩ để hát cho bạn bè nghe.

Những buổi gặp gỡ ấy giống như những buổi tập nhạc không chính thức. Anh thường hát từ trưa đến chiều. Trong suốt thời gian đó, Trịnh Công Sơn gần như chỉ ngồi nghe. Chỉ khi mọi người ra về, nhạc sĩ mới bắt đầu góp ý.

Quang Dũng thường được gọi là “chàng thơ nam hiếm hoi” của Trịnh Công Sơn trong những năm cuối đời.

Một trong những “bài tập” đặc biệt mà ông dành cho Quang Dũng là yêu cầu anh đọc báo thành tiếng bằng giọng Bắc. Lý do khá đơn giản, giọng nói của nam ca sĩ khi đó còn nặng âm miền Trung. Việc đọc báo giúp chỉnh khẩu hình và làm mềm cách phát âm khi hát. Đó là lý do Quang Dũng đã đọc báo cho nhạc sĩ nghe trong nhiều ngày liền.

Trên sân khấu đêm nhạc Ru mãi ngàn năm, Quang Dũng mang đến hình ảnh khác so với phong cách thường thấy. Khán giả vốn quen với dáng đứng gần như bất động của anh trên sân khấu. Lần này nam ca sĩ di chuyển nhiều hơn, thậm chí có đôi chút “tăng động” so với một 8x chính tông là Hà Lê.

Quang Dũng vẫn giữ được giọng hát và sức hút sau một thời gian ít xuất hiện.

Ở một đoạn cao trào, nhạc đệm dừng lại và Quang Dũng chơi một đoạn Scat singing (ngân dài bằng giọng thật) không sử dụng micro khiến khán giả thích thú. Nhiều người nhận xét chất giọng của anh vẫn giữ được độ dày và sức bền.

Chiếc khăn lụa dành cho Hồng Nhung

Hồng Nhung bước ra sân khấu với phong thái điềm tĩnh. Khán giả đã quen với sự hoạt bát, lanh lợi của cô trong các đêm nhạc Trịnh trước đây.

Trợ lý của cô liên tục phải ra sân khấu để giúp diva… cầm hoa, phần lớn đều là hoa hồng nhung, ứng với tên của ca sĩ.

Hồng Nhung kể lại kỷ niệm xảy ra khi mới 23 tuổi. Thời điểm đó cô bị gãy tay nhưng vẫn phải đi biểu diễn. Nghĩ rằng chỉ cần mặc áo vest rộng để che cánh tay bó bột là có thể qua mắt khán giả, cô tiếp tục lên sân khấu như thường lệ. Nhưng “tay vừa buông xuống thì đau thấu xương”, việc giữ nguyên tư thế trở nên khó khăn.

Hồng Nhung có nhiều thời gian gắn bó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trịnh Công Sơn khi đó đưa cho cô chiếc khăn lụa và gợi ý buộc lên cổ để treo cánh tay. Chiếc khăn giúp giữ tay cố định, đồng thời giúp cô tiếp tục hát.

Hồng Nhung kể lại câu chuyện với nhiều hoài niệm. Với cô, chiếc khăn lụa giống như nhân chứng gắn với giai đoạn tuổi trẻ nhiều năng lượng, khi cô bắt đầu gắn bó sâu với âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Trong đêm diễn Hồng Nhung trình bày các ca khúc quen thuộc như Ru em từng ngón xuân nồng, Cuối cùng cho một tình yêu, Nhớ mùa thu Hà Nội. Những bài hát đã được cô biểu diễn nhiều lần trong sự nghiệp, nhưng lần này mang diện mạo khác nhờ các bản phối mới của nhạc sĩ Sơn Thạch cùng dàn nhạc.

Một điểm đáng chú ý là ca khúc đầu tiên Trịnh Công Sơn viết riêng cho cô Bống Bồng ơi, với giai điệu dựa trên thang âm ngũ cung mang màu sắc dân ca Bắc Bộ. “Anh Sơn chọn ngũ cung vì Bống là người Bắc”, Hồng Nhung nói. Trên sân khấu, Hồng Nhung vẫn giữ được sự linh hoạt quen thuộc trong cách xử lý bài hát. Tuy vậy, cách trình diễn đã tiết chế hơn so với những năm trước.

Những cách tiếp cận khác nhau với nhạc Trịnh

Đêm nhạc bắt đầu với Hà Lê, một giọng ca đại diện cho cách tiếp cận mới với nhạc Trịnh. Các ca khúc như Tuổi đá buồn, Ở trọ, Diễm xưa, Mưa hồng được trình bày theo phong cách pha trộn giữa jazz, hip hop và pop.

Hà Lê nổi tiếng với việc làm mới nhạc Trịnh bằng cách phối trộn giữa jazz, hip hop và pop.

Dù vậy phản ứng trong khán phòng cho thấy sự cởi mở của người nghe. Nhiều khán giả theo dõi phần biểu diễn của Hà Lê với sự tò mò, giống như cách ca khúc quen thuộc được đặt trong bối cảnh âm nhạc mới.

Sau đó, Mỹ Linh xuất hiện với loạt ca khúc như Để gió cuốn đi, Ru ta ngậm ngùi, Lời mẹ ru và Còn tuổi nào cho em.

Trong phần trò chuyện, cô nhớ lại thời điểm gần 30 năm trước, ca khúc Còn tuổi nào cho em được hát rất nhiều ở Hà Nội. Cô và bạn bè thời đó thường hát bài này trong những buổi tụ họp.

Những câu chuyện giúp khán giả nhận ra hành trình của nhạc Trịnh qua nhiều giai đoạn khác nhau. Từ những năm 1990, đến thế hệ ca sĩ trưởng thành sau này, các ca khúc vẫn tiếp tục được hát lại và làm mới.