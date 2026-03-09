Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sách lịch sử đoạt giải A Sách quốc gia

Gia Linh
TPO - Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8 đã vinh danh 50 cuốn sách và bộ sách xuất sắc, trong đó hai giải A thuộc về “Lịch sử Việt Nam bằng hình” và bộ sách “Lịch sử Văn minh thế giới” - những công trình đồ sộ tái hiện lịch sử dân tộc và văn minh nhân loại qua góc nhìn sinh động, giàu giá trị tư liệu.

Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 8 được tổ chức tối 8/3 tại Hà Nội. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa, tri thức và sách luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

"Mỗi cuốn sách có giá trị không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, phát triển con người Việt Nam toàn diện, mà còn là cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối dân tộc với thế giới, làm giàu đời sống tinh thần xã hội, hun đúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", ông Trịnh Văn Quyết nêu.

dsc-5324-copy.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Trịnh Văn Quyết - phát biểu tại buổi lễ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Trịnh Văn Quyết - nhận định Giải thưởng Sách quốc gia đã trở thành dấu ấn có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. "Những tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc", ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 50 cuốn sách, bộ sách, gồm: 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải Khuyến khích và 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích (có 2 cuốn sách đoạt 2 giải mỗi cuốn).

Giải A thuộc về cuốn sách Lịch sử Việt Nam bằng hình (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A xuất bản), bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn) của Will Durant và Ariel Durant (Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Giáo dục IRED xuất bản).

dsc-5534-copy.jpg﻿
dsc-5512-copy.jpg﻿
dsc-5523-copy.jpg
Giải A được trao cho cuốn sách Lịch sử Việt Nam bằng hình và bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới.

Hai cuốn sách giành giải A được hội đồng chuyên môn đánh giá có giá trị tư liệu cao. Lịch sử Việt Nam bằng hình phác họa toàn cảnh quá trình dựng nước và giữ nước từ thời sơ khai đến hiện đại với kho tư liệu ảnh hiện vật phong phú. Đáng chú ý, công trình này có kho tư liệu ảnh hiện vật phong phú, đa dạng, được sưu tập từ các bảo tàng trong nước, nước ngoài, các bộ sưu tập tư nhân.

Trong khi đó, Lịch sử văn minh thế giới là bộ sử đồ sộ gồm 45 tập do Will Durant thực hiện, tái hiện quá trình phát triển của các nền văn minh nhân loại qua lăng kính triết học, nghệ thuật và văn hóa. Bản dịch tiếng Việt giữ trọn tinh thần kể chuyện gần gũi của tác giả, giúp người đọc tiếp cận lịch sử như một dòng chảy sống động, không chỉ qua các sự kiện chính trị mà còn qua tinh hoa tư tưởng và đời sống tinh thần của con người qua từng thời kỳ.

dsc-5495-copy.jpg
Mưa đỏ, Thư cho em... được trao giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của công chúng đối với các tác phẩm có sức lan tỏa rộng rãi. Năm nay, các cuốn sách được vinh danh gồm Mưa đỏ, Thư cho em, Tư duy mở, Gánh gánh… gồng gồng…Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền. Đây đều là những tác phẩm có lượng độc giả quan tâm lớn và tạo được hiệu ứng tích cực trên thị trường sách.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích cho nhiều tác phẩm thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học xã hội, khoa học - công nghệ, văn học qua đó phản ánh sự phong phú và đa dạng của đời sống xuất bản trong nước.

Gia Linh
