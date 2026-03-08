Khánh Hòa: 3.000 'bóng hồng' phủ kín quảng trường trong ngày Quốc tế Phụ nữ

TPO - Sáng 8/3, Quảng trường 2/4 (tỉnh Khánh Hòa) như được nhuộm bởi những sắc màu rực rỡ khi 3.000 cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cùng hội tụ, tạo nên một bầu không khí sôi động.

Sáng 8/3, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã tri ân đóng góp của phái đẹp địa phương, phát động thi đua chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI và tôn vinh di sản Áo dài Việt Nam, tại Quảng trường 2/4.

Với sự tham gia của 3.000 cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh, ngày hội chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã biến trung tâm thành phố biển thành không gian của niềm vui, sự tôn vinh và những nụ cười rạng rỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà đã gửi lời tri ân sâu sắc và chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể chị em phụ nữ.

Ông Hà khẳng định, ngày 8/3 hằng năm là dịp tôn vinh vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ đối với gia đình và xã hội.

Bên cạnh các hoạt động tôn vinh giá trị “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”, buổi lễ cũng chính thức phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục ban hành nhiều chính sách thuận lợi để phụ nữ phát triển toàn diện, chú trọng công tác cán bộ nữ và đảm bảo an sinh xã hội, tạo tiền đề để phái đẹp tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

3.000 cán bộ hội viên Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đồng diễn dân vũ tại Quảng trường 2/4.