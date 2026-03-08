Hàng vạn phật tử về khai hội ở ngôi chùa Phật hoàng Trần Nhân Tông từng ghé thăm

TPO - Ngày 8/3 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị), UBND xã Tân Mỹ phối hợp Ban Trụ trì chùa Hoằng Phúc tổ chức lễ hội Di tích lịch sử quốc gia chùa Hoằng Phúc năm 2026, thu hút đông đảo chư tôn đức tăng ni, phật tử và du khách thập phương về tham dự.

Chùa Hoằng Phúc (còn có tên là chùa Kính Thiên, chùa Quan) là ngôi chùa ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị). Đến nay, chùa đã có lịch sử hơn 700 năm, là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung Việt Nam.

Chùa Hoằng Phúc - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông từng ghé thăm.

Năm 1301, trên đường kinh lý phương Nam và phổ độ chúng sinh, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã ghé thăm và cầu phúc đức cho dân, lúc đó Hoằng Phúc là am Tri Kiến.

Năm 1716, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên chùa là Kính Thiên tự. Năm 1821, vua Minh Mạng trong chuyến ngự giá Bắc tuần, ghé thăm chùa và cho đổi tên là Hoằng Phúc tự, tục danh chùa Trạm hay chùa Quan.

Thỉnh chuông khai hội.

Trải qua thời gian, chùa đã bị hư hại, chùa bị sụp đổ trong cơn bão số 12 năm 1985. Năm 2014, chùa Hoằng Phúc được phục dựng và tôn tạo. Đến năm 2016, công trình hoàn thành, tổ chức lễ khánh hạ và cùng năm được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo phật tử và du khách trong và ngoài tỉnh.

Tăng ni, phật tử và du khách tham gia lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND xã Tân Mỹ cho biết trong những năm qua lễ hội chùa Hoằng Phúc được tổ chức ngày càng quy mô, trang trọng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách. Mỗi năm, lễ hội thu hút hàng chục nghìn lượt người đến tham quan, chiêm bái và tham gia các hoạt động văn hóa, tâm linh.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động như lễ cầu quốc thái dân an, lễ khai ấn, thuyết pháp, quy y Tam bảo, thả hoa đăng cùng các chương trình văn hóa, văn nghệ và hoạt động thể thao.

Thông qua lễ hội, địa phương kỳ vọng tiếp tục phát huy giá trị của Di tích lịch sử - văn hóa chùa Hoằng Phúc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa và du lịch tâm linh trên địa bàn.