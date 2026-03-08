Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hàng nghìn người tham quan gian hàng ở Chủ Nhật Đỏ

Nhóm PV

TPO - Không khí sôi động, náo nhiệt ở các gian hàng của Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tiếp thêm sức mạnh cho sự kiện.

luan0836.jpg
Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự kiện diễn ra ngày 8/3 được đánh giá là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM.
vcb.jpg
Chương trình năm nay có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức và mở rộng sức ảnh hưởng của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.
vcb2.jpg
Gian hàng của Vietcombank tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ thu hút sự quan tâm của đại biểu.
vcb3-4606.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 - năm 2026 (bìa trái), Phó Tổng Giám đốc Vietcombank - Lê Hoàng Tùng - cùng nhiều đại biểu, nghệ sĩ tham quan gian hàng.
luan0837.jpg
Với nhiều hoạt động đa dạng, chương trình Chủ Nhật Đỏ nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng.
luan0959.jpg
MC Mỹ Vân, Á vương Minh Toại tại sự kiện.
luan0944.jpg
Không khí náo nhiệt ở gian hàng sáng 8/3.
lana0508.jpg
Chủ Nhật Đỏ đã trở thành ngày hội của những tấm lòng thiện nguyện, luôn biết sẻ chia với cộng đồng.
lana0512.jpg
Hàng nghìn sinh viên có cơ hội giao lưu, nhận quà ở các gian hàng.
lana0759.jpg
Năng lượng của sinh viên, nhà tài trợ đồng hành cùng rất nhiều nghệ sĩ tiếp thêm sức mạnh cho ngày hội hiến máu quy mô lớn. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là món quà vô giá, mà còn là cơ hội sống dành cho những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống.
dtt2983.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Á hậu Hoàn vũ Cẩm Ly rạng rỡ check-in cùng sinh viên.
dtt2990.jpg
Theo Thanh Thủy, nghệ sĩ, người nổi tiếng có vai trò rất lớn trong việc lan tỏa chương trình thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo. "Sứ mệnh của người có sức ảnh hưởng là chia sẻ những điều tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng, nhất là giới trẻ. Từ đó, người trẻ có thêm động lực, sức mạnh để cống hiến cho đất nước.
dtt2939.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy hào hứng khi nhận quà từ gian hàng.
dtt2940.jpg
Á hậu Ngọc Thảo tham gia trò chơi để nhận thưởng.
lana0539.jpg
Gian hàng của báo Tiền Phong thu hút đông sinh viên xếp hàng.
lana0535.jpg
Dòng người hòa vào không khí sôi động của Chủ Nhật Đỏ, chờ trải nghiệm gian hàng của báo Tiền Phong, nhãn hàng Revive Suntory Pepsico, nhãn hàng Nescafe thuộc Nestlé Việt Nam, Nhãn hàng sữa Green Farm thuộc Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), nhãn hàng bánh Hura thuộc Công ty cổ phần Bibica, Công ty TNHH Liên Doanh OCANY Việt Nam, Hộ kinh doanh Vân Hưng Yên...
lana0533.jpg
Gian hàng gây quỹ cũng có đông người tham gia.
luan0803.jpg
Ba nữ sinh check-in cùng phần quà từ các gian hàng.
luan0847.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Thảo, Cẩm Ly khoe gấu bông.
z7598859333071-be97f694772e24a494f11687c71b0530.jpg
z7598859424666-a04554c3aa16bac67b9cbeda282d59da.jpg
check4.jpg
check3.jpg
check2.jpg
check1.jpg
Những phần quà đa dạng được gửi đến sinh viên tham gia ngày hội hiến máu.
z7598859970233-af25e8b6fb7ccc917f1c3bc3395edde1.jpg
z7598858878550-2bc47358ae911c830625a81e30ceaf96.jpg
z7598859561999-4c325c5ded7a27e3f77334d8fa82fa00.jpg
z7598859241093-3f191d4eeb23dd3ac720700ae224ba1a.jpg
Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là một ngày hội hiến máu mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái. Trong bối cảnh ngân hàng máu tại nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm, nhất là vào các dịp lễ, Tết, sự chung tay của cộng đồng càng mang ý nghĩa thiết thực.
Nhóm PV
#Chủ Nhật Đỏ #hiến máu #TPHCM #tình nguyện #ngân hàng máu #cộng đồng #nhân ái

