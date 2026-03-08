Hàng nghìn người tham quan gian hàng ở Chủ Nhật Đỏ

TPO - Không khí sôi động, náo nhiệt ở các gian hàng của Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tiếp thêm sức mạnh cho sự kiện.
Những phần quà đa dạng được gửi đến sinh viên tham gia ngày hội hiến máu.
Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là một ngày hội hiến máu mà đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái. Trong bối cảnh ngân hàng máu tại nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm, nhất là vào các dịp lễ, Tết, sự chung tay của cộng đồng càng mang ý nghĩa thiết thực.