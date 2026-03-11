Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tác giả phần lời ca khúc 'Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên' qua đời

TPO - Nhạc sĩ Kpa Y Lăng, nhà thơ, nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Tây Nguyên nổi tiếng qua đời vào lúc 13h45 ngày 10/3 tại TPHCM. Ông được biết tới với vai trò là tác giả phần lời của ca khúc nổi tiếng ''Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên'' do nhạc sĩ Lê Lôi phổ nhạc.

Do tuổi cao sức yếu, nhạc sĩ Kpa Y Lăng qua đời lúc 13h45 ngày 10/3 tại TPHCM. Linh cữu nhạc sĩ Kpa Y Lăng được quàng tại phường An Phú Đông, TPHCM. Lễ viếng được tổ chức cho tới 9h ngày 12/3, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên, TPHCM.

Kpa Y Lăng tên thật là La Mai Chửng, người dân tộc Ba Na, sinh năm 1942 tại Phú Yên. Ông theo cách mạng từ sớm rồi tập kết ra Bắc. Tại miền Bắc, ông theo học trường Thiếu sinh dân tộc Trung ương, sau đó đi học tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội).

Nhờ có thành tích học tập tốt, Kpa Y Lăng được tu nghiệp tại Nhạc viện Thượng Hải (Trung Quốc), sau đó về miền Nam tham gia Đoàn Văn công Giải Phóng, đem âm nhạc đi phục vụ đồng bào và chiến sĩ trên chiến trường miền Nam.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Kpa Y Lăng còn khai thác chất liệu dân ca của đồng bào Tây Nguyên để sáng tác thơ, âm nhạc… Các tác phẩm của ông thường xuyên được phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước, Kpa Y Lăng được chuyển về làm công tác nghiên cứu tại Phân viện Văn hóa - Nghệ thuật tại TPHCM, chuyên sưu tầm và phục hồi âm nhạc, văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Ông tham gia sưu tầm dân ca Khánh Sơn (1979), viết nghiên cứu âm nhạc trong lễ đâm trâu của dân tộc Ba Na Phú Khánh và Nghĩa Bình, Âm nhạc dân gian ở Tây Nguyên…

Đặc biệt, Kpa Y Lăng có công lớn nhất trong việc tìm kiếm, phục hồi bộ đàn đá vùng Khánh Sơn, một trong những di sản văn hóa quan trọng trong đời sống âm nhạc của người Tây Nguyên. Từ bộ đàn đá do ông tìm thấy, các nhà văn hóa đã tiếp tục kế thừa, chế tác để đàn đá trở thành nhạc cụ không thể thiếu trong các dàn nhạc của Tây Nguyên.

Nhiều đồng nghiệp của Kpa Y Lăng chia sẻ bao năm công tác tại Phân viện Văn hóa - Nghệ thuật, ông như thêm đậm đặc chất Tây Nguyên, lúc nào cũng sôi nổi, hừng hực như nắng gió đại ngàn. Tuy sống và làm việc tại TPHCM nhưng thời gian ông ở Tây Nguyên còn nhiều hơn ở nhà. Nhiều người ở các buôn làng Tây Nguyên xem ông như già làng, chia sẻ, giúp ông nhiều để lưu giữ văn hóa của vùng đất cao nguyên lộng gió đại ngàn.

Nhạc sĩ Kpa Y Lăng gắn cuộc đời mình với Tây Nguyên

Suốt cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, ông đã giành nhiều giải thưởng như giải Nhất ca khúc năm 2002 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giải Ba năm 2002, 2003, 2004 và năm 2006 về ca khúc, thơ, ảnh của Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam...

Đặc biệt, ca khúc Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên do ông viết lời đã trở thành một trong những ca khúc được nhiều người yêu thích khi thể hiện được tấm lòng của đồng bào Tây Nguyên với Bác Hồ. Ca khúc đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng lựa chọn để thể hiện và thường được hát vào những dịp lễ lớn, những ngày kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước.

Trọng Thịnh
