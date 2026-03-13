Khai tử hình thức quảng cáo ngầm

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của KOL, người nổi tiếng trong hoạt động quảng cáo, thương mại trên mạng xã hội. Theo đó, KOL, người nổi tiếng khi thực hiện quảng cáo trên nền tảng số phải công khai việc bản thân đang quảng cáo, đồng thời bảo đảm nội dung quảng cáo trung thực, đúng với tài liệu đã công bố và tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số thông qua Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026. Bộ quy tắc này đặt ra nhiều nguyên tắc nhằm xây dựng không gian mạng lành mạnh, văn minh.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội yêu cầu mọi cá nhân khi tham gia môi trường số phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa và các giá trị đạo đức xã hội.

Người dùng cũng cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, ưu tiên lan tỏa nội dung tích cực, có giá trị văn hóa và nhân văn, đồng thời có trách nhiệm cảnh báo hoặc thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật.

Diễn viên Doãn Quốc Đam từng bị Bộ VHTTDL nhắc nhở vì những vi phạm trong việc quảng cáo.

Trong đó, nhóm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội được đặt ra những yêu cầu cao hơn do sức lan tỏa lớn đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Bộ quy tắc yêu cầu người nổi tiếng phải gương mẫu chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm xã hội và ảnh hưởng của mình khi phát ngôn, chia sẻ thông tin trên các nền tảng số. Nội dung đăng tải cần hướng tới lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh mới.

Một điểm đáng chú ý là quy định không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Đây được xem là động thái nhằm hạn chế tình trạng một số cá nhân có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá sản phẩm, dịch vụ thiếu kiểm chứng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

KOL, người nổi tiếng khi thực hiện quảng cáo trên nền tảng số phải công khai việc bản thân đang quảng cáo. Ảnh minh họa.



Bộ quy tắc cũng đặt ra yêu cầu trong việc minh bạch trong hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng trên môi trường số. Theo đó, khi thực hiện quảng cáo, người có ảnh hưởng cần thông báo công khai với người tiếp nhận thông tin rằng nội dung đó là quảng cáo hoặc có nhận tài trợ. Đồng thời, nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, phù hợp với các tài liệu đã công bố và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan. Đặc biệt, người nổi tiếng không được quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo.

Ngoài ra, người có ảnh hưởng, chủ các trang và kênh nội dung trên môi trường số, ngoài việc tuân thủ quy định chung, cần chủ động sáng tạo và lan tỏa các nội dung tích cực, có giá trị. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa Việt Nam và xây dựng hệ giá trị quốc gia, gia đình, con người trong thời kỳ mới.

Bộ quy tắc còn yêu cầu các cá nhân khi tham gia thảo luận, phản biện trên mạng xã hội phải sử dụng ngôn từ văn minh, đúng mực, không xúc phạm, công kích cá nhân; không đăng tải nội dung kích động bạo lực, gây thù hận hay phân biệt đối xử về giới, vùng miền, dân tộc, tôn giáo. Việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người khác cũng là những nguyên tắc được đề cập.

Không chỉ áp dụng với cá nhân, bộ quy tắc còn đưa ra trách nhiệm đối với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, cơ quan báo chí, công ty truyền thông và các đơn vị quảng cáo. Các đơn vị này được khuyến khích chủ động rà soát, phát hiện và ngăn chặn tin giả, nội dung vi phạm pháp luật; đồng thời cân nhắc việc hợp tác hoặc đăng tải thông tin liên quan đến những người có ảnh hưởng có hành vi vi phạm pháp luật.