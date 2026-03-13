Tuổi trẻ Đồng Nai, Đắk Lắk đến từng khu trọ công nhân tuyên truyền bầu cử

TPO - Song song với việc triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Phát huy vai trò tuổi trẻ

Anh Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai cho biết, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 hiện các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai công tác tuyên truyền tại 100% cơ sở Đoàn, bảo đảm nội dung tuyên truyền đúng định hướng chính trị, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Phát huy tinh thần thanh niên xung kích, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân tuyên truyền lưu động về đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Để tạo sức lan tỏa rộng rãi, nhiều hình thức tuyên truyền sinh động sẽ được triển khai như tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, các hoạt động cổ động trực quan tại khu dân cư, địa bàn đông công nhân, cũng như đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội của tổ chức Đoàn.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền sẽ được chú trọng tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân và các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thông qua các hoạt động tiếp cận trực tiếp, đoàn viên, thanh niên sẽ góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử, từ đó tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, theo anh Nguyễn Minh Kiên, nhiều chương trình sinh hoạt chính trị cũng sẽ được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các buổi sinh hoạt chi đoàn chuyên đề, diễn đàn “Thanh niên với Quốc hội”, các hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ sẽ được triển khai rộng khắp, tạo môi trường để tuổi trẻ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đến nhiều lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai thông tin thêm, các cấp bộ Đoàn cũng đặc biệt chú trọng theo dõi diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên và nhân dân. Qua đó kịp thời phát hiện, định hướng thông tin, đồng thời tăng cường đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến cuộc bầu cử, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững sự ổn định trong xã hội.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của cử tri và người ứng cử; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử. Những nội dung này sẽ được truyền tải bằng nhiều hình thức dễ hiểu, gần gũi nhằm giúp cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ, nắm bắt đầy đủ thông tin và tham gia bầu cử một cách chủ động, trách nhiệm.

Thanh niên chung tay bảo đảm bầu cử an toàn

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong hỗ trợ tổ chức bầu cử cũng được xác định là một điểm nhấn quan trọng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng. Đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình này sẽ được tập huấn, trang bị thêm nhiều kỹ năng cần thiết như kỹ năng truyền thông, kỹ năng hướng dẫn cử tri, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong ngày bầu cử.

Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thông qua ứng dụng số đến nhiều lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đều có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Tại các điểm bầu cử, thanh niên tình nguyện sẽ tham gia hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu, hỗ trợ các cử tri cao tuổi, cử tri khuyết tật, đồng thời góp phần giữ gìn trật tự, tạo không khí phấn khởi, văn minh trong ngày hội của toàn dân.

Thông qua các hoạt động này, hình ảnh cử tri trẻ năng động, trách nhiệm và nhiệt huyết sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự tham gia tích cực của lực lượng thanh niên không chỉ góp phần hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử mà còn khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong đời sống chính trị, xã hội của địa phương.

Đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền lưu động bằng xe máy đến người dân.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm, tuổi trẻ Đồng Nai đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, những hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn cũng góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấpnhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

‘Áo xanh’ lan tỏa trách nhiệm, sáng tạo hướng về ngày bầu cử

Những ngày này, tại các xã, thôn buôn vùng sâu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đội quân “áo xanh” gắn loa phát thanh nối dài qua các tuyến đường phát thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Nhiều cơ sở đoàn còn có những cách làm sáng tạo thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Đắk Lắk còn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Tại xã Ea Wer, nhiều ngày qua, đoàn viên, thanh niên đi khắp các thôn, buôn trên địa bàn tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử.

Đoàn viên, thanh niên xã Ea Wer đi khắp các thôn, buôn trên địa bàn tuyên truyền về ngày bầu cử.

Từng đoàn xe gắn loa tuyên truyền lưu động, kết hợp treo băng rôn, khẩu hiệu tạo không khí phấn khởi. Qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm các hộ dân trong thôn, buôn chủ động sắp xếp công việc, tham gia đầy đủ.

Thông qua hoạt động này, tuổi trẻ xã Ea Wer tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

Tại xã Hòa Phú, những chiếc loa nhỏ gắn sau xe của đội quân “áo xanh” vang lên khắp các tuyến đường, với khẩu hiệu giản dị mang ý nghĩa góp phần nhắc nhớ mỗi người dân về trách nhiệm công dân của mình.

Theo anh Lê Dương Bá Ước - Bí thư Đoàn xã Hòa Phú, mỗi hoạt động dù nhỏ, đều là cách để tuổi trẻ thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai của quê hương, đất nước. Mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần đưa thông tin đến gần hơn với người dân.

Từng đoàn xe gắn loa tuyên truyền lưu động phát thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên xã Ea Rốk trong sắc áo xanh tình nguyện cùng lá cờ Tổ quốc thắm tươi đã đi khắp các tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn xã để phổ biến quyền và nghĩa vụ của cử tri, thông tin về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, cổ vũ tinh thần người dân đi bầu đúng, bầu đủ.

Bà Lý Thị Thanh (người dân xã Ea Rốk) cho biết, lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia phát thanh các nội dung về bầu cử, giúp người dân, đặc biệt ở những khu vực xa trung tâm dễ dàng tiếp cận thông tin. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, nhiều người dân đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Đắk Lắk còn có những cách làm sáng tạo thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động. Nổi bật là tuổi trẻ xã Phú Hòa 2 với cuộc thi nhảy online “Vũ điệu thanh niên - Trách nhiệm bầu cử” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với thông điệp “Mỗi bước nhảy - một niềm tin ngày hội non sông”, các bạn trẻ hào hứng thực hiện những điệu nhảy sôi động trên nền ca khúc “Bài ca bầu cử”.

Công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” của Đoàn phường Cư Bao.

Trên tuyến đường thuộc buôn Kwăng A - B, phường Cư Bao rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Đây là công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” được Đoàn phường Cư Bao thực hiện. Gần 50 đoàn viên, thanh niên đã treo cờ dọc tuyến đường, tạo nên không khí trang trọng, rực rỡ, đầy tự hào, lan tỏa tinh thần hướng về ngày hội lớn của đất nước. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng. Ông Y Khuê Ayun, người dân trong buôn chia sẻ, khi cả tuyến đường rực rỡ cờ đỏ sao vàng, ai đi qua cũng thấy phấn khởi. Mọi người cảm nhận rõ hơn không khí của ngày hội lớn sắp đến gần.

Công trình thanh niên “Buôn làng xanh – Cờ đỏ thắm” tại các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea Phê

Đoàn xã Ea Phê đã triển khai thực hiện công trình thanh niên “Buôn làng xanh – Cờ đỏ thắm” tại các thôn, buôn trên địa bàn. Các chi đoàn đã đồng loạt ra quân thay mới và treo cờ Tổ quốc, góp phần làm đẹp cảnh quan buôn làng, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên cũng tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vận động bà con Nhân dân, đặc biệt tại các thôn buôn vùng xa trung tâm, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là dịp để cử tri cả nước nói chung và cử tri trẻ nói riêng thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong đời sống chính trị - xã hội, lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng.