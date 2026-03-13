Kết nối cử tri trẻ đang làm ăn xa

TPO - Ở nhiều xã vùng cao Phú Thọ, hàng trăm thanh niên đang rời bản làng đi làm ăn xa. Làm sao để họ không bỏ lỡ ngày hội bầu cử? Từ những nhóm Zalo của chi đoàn đến việc hướng dẫn thay đổi địa điểm bỏ phiếu trên VNeID, tuổi trẻ miền núi đang tìm cách giữ nhịp lá phiếu cho những người đi xa.

Tuổi trẻ vùng cao tỉnh Phú Thọ tích cực tuyên truyền "Ngày hội non sông".

Đoàn xã vùng cao "kéo" cử tri trẻ làm ăn xa về quê bầu cử

Tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ như Pà Cò, Tân Mai, Mai Hạ, Mai Châu…, những ngày này không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai khẩn trương.

Nhưng ở miền núi, có một thực tế khiến công tác tuyên truyền bầu cử trở nên đặc biệt hơn, bởi số lượng thanh niên đi làm ăn xa ngày càng nhiều.

Nhiều người rời bản làng xuống các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội… làm công nhân. Công việc theo ca, cuộc sống bận rộn khiến không phải ai cũng có điều kiện theo dõi thông tin từ quê nhà. Chính vì vậy, tại các xã vùng cao, việc kết nối với nhóm cử tri trẻ đi làm xa đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn.

Chị Hà Huệ Ngân - Bí thư Đoàn Xã Tân Mai cho biết, ngay từ khi triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, các Chi đoàn thôn đã rà soát danh sách đoàn viên đang làm ăn xa và chủ động liên hệ.

“Chúng tôi lập các nhóm Zalo để cập nhật thông tin bầu cử, thông báo thời gian, hướng dẫn các thủ tục liên quan. Qua đó, đoàn viên dù đang làm việc ở xa vẫn nắm được đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử”, chị Ngân cho biết.

Thanh niên xã Tân Mai hỗ trợ tổ bầu cử kiểm tra, niêm yết danh sách cử tri, lý lịch những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Không chỉ thông báo đơn thuần, các đoàn viên còn trực tiếp giải thích cho từng người về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nhắc nhở họ sắp xếp công việc để trở về địa phương bỏ phiếu nếu có điều kiện.

Với những người không thể về quê, đoàn viên thanh niên tiếp tục hướng dẫn cách thay đổi địa điểm bầu cử theo quy định, để vẫn có thể thực hiện quyền công dân tại nơi làm việc.

Từ nhóm Zalo của bản đến lá phiếu nơi đất khách

Xóm Ban của xã Tân Mai nằm cách trung tâm xã hơn 40 km. Muốn đến được bản phải kết hợp cả đường bộ và đường sông. Điều kiện đi lại khó khăn khiến việc cập nhật thông tin từ địa phương đôi khi bị gián đoạn. Nhưng khoảng cách địa lý ấy đang dần được thu hẹp nhờ những chiếc điện thoại thông minh.

Anh Lường Văn Dựa - Bí thư chi đoàn xóm Ban cho biết, thôn có 20 đoàn viên thanh niên, có 10 bạn đang làm công nhân ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên. Để giữ liên lạc, anh đã lập một nhóm Zalo riêng cho đoàn viên trong thôn.

Mỗi khi có thông tin liên quan đến cuộc bầu cử, anh Dựa đều cập nhật vào nhóm, từ thời gian bỏ phiếu, quy định bầu cử đến hướng dẫn thủ tục cần thiết.

“Có bạn không thể về quê vào ngày bầu cử nên tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng VNeID để đăng ký thay đổi địa điểm bầu cử. Sau khi làm xong thủ tục, các bạn vẫn có thể tham gia bỏ phiếu tại nơi mình đang làm việc”, anh Dựa cho biết.

Thanh niên xã Mai Châu chuẩn bị vật liệu để trang hoàng các điểm bầu cử.

Theo anh Dựa, khi được thông tin đầy đủ, nhiều đoàn viên tỏ ra rất hào hứng. Không ít người dù bận rộn vẫn cố gắng thu xếp công việc để trở về quê tham gia ngày hội bầu cử.

“Các bạn nói rằng, dù đi làm xa nhưng vẫn muốn trực tiếp về bản bỏ phiếu. Đó là quyền của mình và cũng là cách để góp tiếng nói cho quê hương”, anh Dựa kể.

Những tin nhắn ngắn gọn trong nhóm Zalo, những cuộc gọi hỏi han từ quê nhà đã giúp nhiều thanh niên đang làm việc cách xa hàng trăm cây số vẫn cảm nhận rõ không khí ngày hội bầu cử.

Không chỉ kết nối với cử tri trẻ đi làm xa, đoàn viên thanh niên ở các xã vùng cao còn miệt mài “đi từng nhà, rà từng xóm” để tuyên truyền cho người dân trong bản.

Anh Hà Văn Kền - Bí thư Đoàn Xã Pà Cò, cùng các đoàn viên thường xuyên băng rừng, vượt dốc để đến từng hộ dân tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Ở nhiều bản làng, tiếng loa truyền thanh vẫn đều đặn vang lên mỗi chiều khi bà con đi nương trở về, thông báo các mốc thời gian và quy định liên quan đến cuộc bầu cử.

“Ngoài tuyên truyền theo cách truyền thống và sử dụng các nhóm Zalo để thông tin, vận động đoàn viên đang làm ăn xa thu xếp về quê tham gia bầu cử. Đồng thời, Đoàn xã cũng vận động các gia đình nhắn gọi con em trở về tham gia "Ngày hội non sông" tại quê hương, góp phần tạo không khí sôi nổi ở vùng cao”, anh Kền chia sẻ.

Song song với đó, đoàn viên thanh niên còn tham gia chỉnh trang đường làng, vệ sinh môi trường và trang trí các điểm bỏ phiếu.

Thanh niên xã Mai Châu tăng cường thêm cây xanh, tạo cảnh quan cho các điểm bầu cử.

Theo anh Lò Văn Chức - Bí thư Đoàn xã Mai Châu, các đoàn viên đang tích cực hỗ trợ địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách ứng cử viên và trang trí khu vực bỏ phiếu. “Chúng tôi mong muốn mỗi điểm bầu cử thực sự trở thành ngày hội của người dân”, anh Chức nói.