Đồng Tháp trao nhiều nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

TPO - Ngày 13/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức hoạt động điểm cấp tỉnh hưởng ứng Tuần cao điểm Sáng tạo trẻ và Khởi nghiệp, tại xã Tân Dương.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2026, với nhiều hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua đó tạo môi trường để thanh niên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, kết nối các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế.

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phát động Tuần cao điểm Sáng tạo trẻ và Khởi nghiệp.

Tuần cao điểm được Tỉnh Đoàn Đồng Tháp triển khai đồng loạt tại các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh, với nhiều hoạt động, như tuyên truyền, lan tỏa các mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hoạt động Cà phê khởi nghiệp để thanh niên chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm lập nghiệp; hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hoàn thiện mô hình kinh doanh, chuẩn bị tham gia các cuộc thi khởi nghiệp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục thành lập và củng cố các Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, tạo môi trường kết nối giữa thanh niên với doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Qua đó từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ngay tại cơ sở.

Tại chương trình, nhiều không gian sáng tạo và trải nghiệm được tổ chức, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, không gian giới thiệu dịch vụ số và ứng dụng khoa học – công nghệ trong đời sống, không gian sáng tạo STEM dành cho học sinh.

Anh Huỳnh Tấn Thành - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, thông qua các hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ và sáng tạo, các em học sinh được khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu, phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. “Những trải nghiệm đó có thể chưa phải là những phát minh lớn hôm nay nhưng chính là những hạt giống sáng tạo đầu tiên”, anh Thành chia sẻ.

Thực tế cho thấy, nhiều mô hình khởi nghiệp thành công của thanh niên Đồng Tháp bắt đầu từ chính những giá trị quen thuộc của quê hương, như từ cây sen, hạt gạo, trái cây. Khi thanh niên biết kết hợp bản sắc địa phương với sáng tạo, chuyển đổi số, những sản vật quê hương đã thành mặt hàng có giá trị gia tăng và vươn xa hơn trên thị trường.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tin tưởng rằng, thông qua chuỗi hoạt động của tuần cao điểm này, tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên Đồng Tháp sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó xuất hiện thêm nhiều ý tưởng mới, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và những tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Câu lạc bộ Thanh niên Khởi nghiệp xã Tân Dương chính thức được thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cùng các đơn vị đồng hành đã trao nhiều nguồn lực hỗ trợ thanh niên và học sinh trên địa bàn.

Học sinh tham quan sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp.

Sản phẩm hoa kiểng của thanh niên Đồng Tháp