Cà Mau còn hơn 520 ha đất công chưa được đưa vào sử dụng

TPO - Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng, việc xử lý trụ sở dôi dư ở một số nơi vẫn còn chậm, thiếu chủ động, có trụ sở bị bỏ trống, xuống cấp nhưng chưa có phương án giải quyết dứt điểm.

Sáng 13/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí liên quan việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, việc xử lý tài sản công, đặc biệt các trụ sở làm việc dôi dư sau sắp xếp lại các đơn vị hành chính đang được tỉnh tập trung giải quyết. Toàn tỉnh Cà Mau có 335 nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập, với tổng diện tích đất hơn 660.000 m2, diện tích nhà hơn 175.000 m2. Tới nay, tỉnh đã sắp xếp, bố trí và đưa vào sử dụng hiệu quả 323 cơ sở, còn 12 cơ sở chưa sử dụng.

Theo ông Bi, phần lớn các trụ sở dôi dư trên đã được chuyển đổi công năng để phục vụ y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa cơ sở. Một số trụ sở được giao cho các đơn vị chức năng quản lý, tiến hành bán đấu giá để thu hồi vốn cho ngân sách.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhìn nhận, bức tranh quản lý tài sản công của tỉnh còn những điểm nghẽn. Toàn tỉnh hiện còn hơn 523ha đất công chưa được đưa vào sử dụng. Trong đó, có gần 60 ha đang bị lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Ở lĩnh vực đầu tư công, tỉnh Cà Mau đang triển khai 1.657 dự án, với tổng mức đầu tư trên 39.100 tỷ đồng, nhưng vẫn 22 dự án chậm tiến độ.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng nhà, đất công của tỉnh. Trong đó, việc xử lý trụ sở dôi dư ở một số nơi còn chậm, thiếu chủ động, có trụ sở bị bỏ trống, xuống cấp nhưng chưa có phương án giải quyết dứt điểm.

Ông Hải yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có liên quan phải khẩn trương rà soát toàn diện việc quản lý đất đai, tài sản công và các dự án đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ kéo dài; đẩy nhanh việc sắp xếp, bố trí và khai thác hiệu quả đất công, tài sản công.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau lưu ý, quá trình rà soát phải gắn chặt với việc cá thể hóa trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí. Mọi nguồn lực của địa phương phải được quản lý minh bạch và phát huy tối đa hiệu quả phục vụ nhân dân, tránh tình trạng lãng phí nguồn lực nhà nước.