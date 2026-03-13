Nghệ An hướng tới ngày hội bầu cử dân chủ, an toàn

TPO - Tại Nghệ An, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đang được triển khai khẩn trương, chu đáo.