Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nghệ An hướng tới ngày hội bầu cử dân chủ, an toàn

Thu Hiền

TPO - Tại Nghệ An, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đang được triển khai khẩn trương, chu đáo.

tp-5.jpg
Những ngày này, tại 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hệ thống pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng tại các tuyến đường chính, khu dân cư và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Không khí hướng về ngày bầu cử﻿ lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
tp-2.jpg
Tại phường Vinh Phú, toàn phường hiện có hơn 47.000 cử tri. Các khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất việc lập danh sách cử tri theo từng địa bàn dân cư. Riêng điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa khối 10 Nghi Phú đã lập danh sách hơn 1.400 cử tri. Sau khi hoàn tất việc rà soát, danh sách cử tri được niêm yết công khai﻿ tại các khu dân cư để người dân kiểm tra, phản ánh nếu có sai sót.
tp-8.jpg
tp-6.jpg
Khu vực để cử tri lựa chọn đại biểu tại nhà văn hóa khối 10 Nghi Phú, phường Vinh Phú.
tp-3.jpg
Tại các điểm bầu cử đều có dán mã QR﻿ để người dân tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.
tp-1.jpg
Theo đại diện chính quyền địa phương, quá trình rà soát, chỉnh lý danh sách cử tri được thực hiện nhiều lần nhằm hạn chế tối đa sai sót. Các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ gia đình để kiểm tra, đối chiếu thông tin, bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ và đúng quy định. Đồng thời, danh sách cử tri cũng được gắn với từng khu vực bỏ phiếu cụ thể để thuận tiện cho công tác tổ chức trong ngày bầu cử.
tp-4.jpg
tp-10.jpg
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu cũng đang được hoàn thiện. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, thuận tiện cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu.
tp-14.jpg
tp-18.jpg
Tại các xã miền núi của Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Do địa bàn rộng, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm tham gia bầu cử.
tp-21.jpg
tp-20.jpg
Lực lượng Công an xã Mường Xén kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm an ninh trật tự điều kiện phục vụ bầu cử theo đúng quy định. Công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm bỏ phiếu cũng được tăng cường nhằm phục vụ tốt nhất cho ngày bầu cử sắp tới.
tp-24.jpg
Theo kế hoạch, vào ngày 13/3, 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử của 12 xã gồm Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Tri Lễ, Mường Quàng, Môn Sơn, Châu Khê, Hữu Khuông và Tam Thái sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm. Đây chủ yếu là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn. Trong khi đó, 3.068 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt tổ chức bầu cử vào ngày 15/3 cùng với cử tri cả nước.
tp-12.jpg
tp-11.jpg
Chiều 12/3, ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các địa phương bám sát nhiệm vụ, triển khai công tác bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất; không được lơ là, chủ quan, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Việc tổ chức bầu cử phải tuân thủ đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ và đạt tỷ lệ cử tri tham gia cao.
Thu Hiền
#Nghệ An #bầu cử #dân chủ #an toàn #quyền lợi #ngày hội bầu cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục