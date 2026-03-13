Nghệ An hướng tới ngày hội bầu cử dân chủ, an toàn

TPO - Tại Nghệ An, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đang được triển khai khẩn trương, chu đáo.
Khu vực để cử tri lựa chọn đại biểu tại nhà văn hóa khối 10 Nghi Phú, phường Vinh Phú.
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu cũng đang được hoàn thiện. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, thuận tiện cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu.
Tại các xã miền núi của Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Do địa bàn rộng, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm tham gia bầu cử.
Lực lượng Công an xã Mường Xén kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm an ninh trật tự điều kiện phục vụ bầu cử theo đúng quy định. Công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm bỏ phiếu cũng được tăng cường nhằm phục vụ tốt nhất cho ngày bầu cử sắp tới.
Chiều 12/3, ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các địa phương bám sát nhiệm vụ, triển khai công tác bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất; không được lơ là, chủ quan, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Việc tổ chức bầu cử phải tuân thủ đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng luật, bầu đúng, bầu đủ và đạt tỷ lệ cử tri tham gia cao.