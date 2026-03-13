Hà Nội: Nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư

TPO - Sáng 13/3, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư Khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội).

Hình ảnh camera ghi lại nam thanh niên đi thang máy lên tầng cao chung cư.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà phát hiện nam thanh niên khoảng 20 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng cao tòa nhà E xuống dưới.

Người dân cho biết, trước thời điểm phát hiện sự việc, qua camera giám sát ghi lại nam thanh niên đi vào thang máy tòa nhà và lên tầng cao chung cư.

Không lâu sau đó một tiếng động lớn phát ra tại khu vực sảnh DE5. Khi tới kiểm tra thì người dân phát hiện sự việc và báo cho cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.