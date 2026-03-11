Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sắp có khu công nghiệp hơn 4.000 tỷ ở Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa có diện tích hơn 430 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối tháng 3. Dự án được kỳ vọng tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách địa phương.

Chiều 11/3, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình cùng các sở, ban, ngành làm việc với chủ đầu tư về tình hình thực hiện và công tác chuẩn bị khởi công dự án Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - kiểm tra thực tế dự án.

Theo chủ đầu tư dự án, khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 435 ha, nằm trên địa bàn xã Tam Anh (TP. Đà Nẵng). Trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 331 ha, đất cây xanh 65 ha và gần 40 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 4.000 tỷ đồng, được triển khai theo 4 giai đoạn và chia thành 6 khu để thuận lợi cho công tác quản lý cũng như triển khai đầu tư theo từng phân kỳ.

Hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với phân kỳ 1 với diện tích 27 ha đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ khởi công.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng làm việc với nhà đầu tư và các sở ngành tình hình thực hiện và công tác chuẩn bị khởi công dự án.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ là động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách địa phương.

Dự kiến, lễ khởi công dự án sẽ diễn ra vào ngày 24/3, hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP. Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2026).

Ông Phan Thái Bình - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp của địa phương cũng như sự phát triển của Khu Kinh tế mở Chu Lai. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam TP. Đà Nẵng.

Ông Bình đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện để dự án khởi công đúng kế hoạch.

Các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Hoài Văn
