Thái Nguyên muốn thu 1 tỷ USD từ cây chè

TPO - Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/2/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển ngành chè Thái Nguyên giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu phát triển ngành chè gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của trà Thái Nguyên.

Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu đạt diện tích chè khoảng 24.500 ha, sản lượng chè búp tươi 300.000 tấn; 70% diện tích chè được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn GAP...

544789556-1337560948379964-8945211944833162386-n.jpg
Một vùng chè nguyên liệu tại Thái Nguyên.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp, hợp tác xã có vùng nguyên liệu chè ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; 6 sản phẩm OCOP 5 sao. Tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đến năm 2030 đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD).

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: Rà soát, quy hoạch vùng sản xuất chè theo tiêu chuẩn GAP và hữu cơ; bảo vệ diện tích chè hiện có, mở rộng vùng nguyên liệu; trồng thay thế các giống chè già cỗi bằng giống có năng suất, chất lượng cao.

Tỉnh cũng chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu trà Thái Nguyên thông qua đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại các vùng chè...

Thanh Hiếu
