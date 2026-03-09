Hải Phòng chi gần 3.900 tỷ làm đường kết nối khu đô thị

TPO - TP. Hải Phòng vừa phê duyệt chủ trương Đầu tư dự án đường kết nối từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng nhằm mở rộng không gian đô thị, kết nối khu vực đô thị trung tâm với vùng lân cận phía Nam.

UBND TP. Hải Phòng vừa quyết định chủ trương Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển, đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363.

Tổng mức đầu tư dự án gần 3.900 tỷ đồng, nguồn ngân sách thành phố. Dự án gồm xây dựng cầu Rào 3 vượt sông Lạch Tray và đường dẫn kết nối đường Bùi Viện, đường tỉnh 363. Trong đó, cầu Rào 3 vượt sông Lạch Tray dài 610m, gồm 6 làn xe cơ giới, đường bên với 2 làn xe hỗn hợp. Cầu Rào 3 được thiết kế cầu chính dạng vòm, cầu dẫn dạng dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm hộp thép liên hợp. Cầu có tải trọng thiết kế HL93, khoang thông thuyền 50x9,5m.

Xây cầu mới vượt kênh Hòa Bình dài 56,1m, rộng 50m kết cấu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực.

Phối cảnh cầu Rào 3, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển.

Đường hai đầu cầu Rào kết nối đường Bùi Viện và đường tỉnh 363 dài 4,23km, quy mô theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn đường bên và mở rộng kết nối với các tuyến đường trong khu vực.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng các nút giao cùng mức với đường Bùi Viện, đường tỉnh 355, đường tỉnh 363; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên tuyến: thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông.

Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành trục tuyến chính đô thị mới đáp ứng kết nối, giảm tải cho đường tỉnh 353 và mạng lưới giao thông khu vực. Tạo không gian phát triển đô thị, khai thác quỹ đất và đồng thời kết nối thuận lợi giữa các xã phường: An Biên, Hưng Đạo, Dương Kinh, Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải... với khu vực đô thị trung tâm; từng bước hoàn thiện quy hoạch hạ tầng giao thông trong khu vực phường An Biên, Hưng Đạo và thành phố Hải Phòng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.

Đầu tháng 1, UBND TP. Hải Phòng công bố kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Rào 3, vượt sông Lạch Tray, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển (đoạn từ Bùi Viện đến đường tỉnh 363), trong đó phương án dự thi SE001 “cánh sóng và ánh sáng” đã đạt giải nhất.