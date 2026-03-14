Thông tin sai sự thật về lãnh đạo trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Đồng Nai bị xử phạt

TPO - Ngày 14/3, Công an xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an xã Nhơn Trạch phát hiện tài khoản mạng xã hội cá nhân của bà H.T.N.M., ngụ xã Nhơn Trạch, đăng tải và chia sẻ bài viết kèm hình ảnh lãnh đạo Đảng với nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Nhơn Trạch đã tiến hành xác minh và mời bà M. đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà M. thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Nhơn Trạch đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt bà M. 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải.

Qua vụ việc, Công an xã Nhơn Trạch khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin, tránh lan truyền những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.