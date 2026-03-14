Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin sai sự thật về lãnh đạo trên mạng xã hội, người phụ nữ ở Đồng Nai bị xử phạt

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 14/3, Công an xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an xã Nhơn Trạch phát hiện tài khoản mạng xã hội cá nhân của bà H.T.N.M., ngụ xã Nhơn Trạch, đăng tải và chia sẻ bài viết kèm hình ảnh lãnh đạo Đảng với nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Nhơn Trạch đã tiến hành xác minh và mời bà M. đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà M. thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Nhơn Trạch đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt bà M. 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải.

Qua vụ việc, Công an xã Nhơn Trạch khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trong việc tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin, tránh lan truyền những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

#xử phạt #Thông tin sai sự thật #mạng xã hội #Đồng Nai #lãnh đạo Đảng #pháp luật #truyền thông #người phụ nữ

