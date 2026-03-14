Nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Học viện Quân y trong Ngày hội xuân hồng

TPO - Không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu cho điều trị, mỗi giọt máu trao đi trong “Ngày hội xuân hồng” năm 2026 ở Học viện Quân y còn thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và phẩm chất cao đẹp của cán bộ, đoàn viên thanh niên áo lính.

Sáng 14/3, Học viện Quân y tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện và tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I năm 2026 với chủ đề “Ngày hội xuân hồng”, với sự tham gia của gần 600 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện và Viện Y học cổ truyền Quân đội.

﻿ Tới dự ngày hội có lãnh đạo, đại biểu Học viện Quân y, Ban Thanh niên Quân đội, Bệnh viện Quân y 103 và Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, cho biết trong thời gian gần đây, tuổi trẻ Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như hội thi “Bánh chưng xanh - Trưng bày mâm ngũ quả”; Lễ báo công dâng Bác; giao lưu, thi đấu thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ; tọa đàm, diễn đàn; dạ hội thanh niên; đặc biệt là tổ chức thành công chương trình “Hành quân xanh” hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026.

“Ngày hội xuân hồng” 2026 diễn ra trong thời điểm cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ toàn Học viện đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2026-2031); chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện, từ năm 2022 đến năm 2025, Học viện Quân y đã được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lựa chọn là đơn vị đăng cai và tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân.

Lãnh đạo Học viện Quân y và đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu tại ngày hội.

Kêu gọi toàn thể cán bộ, ĐVTN phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, Phó Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh: “Hành động tình nguyện hiến máu cứu người của các đồng chí là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nét văn hóa của con người Việt Nam, góp phần tỏa sáng phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Lương y kiêm từ mẫu” trong thời kỳ mới”.

Chia sẻ tại ngày hội, Thượng sĩ Đỗ Thị Huyền - Chi đoàn DH56D (Đoàn cơ sở Hệ 4, Học viện Quân y), cho biết đây là lần thứ ba Huyền tham gia hiến máu, với tâm thế giúp những người không may mắn vượt qua bệnh tật, tiếp tục được sống và trở về với gia đình.

“Đối với tuổi trẻ Học viện Quân y, mỗi giọt máu cho đi không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc tương lai, mà còn thể hiện trách nhiệm của người đoàn viên, học viên đối với cộng đồng và xã hội”, Thượng sĩ Đỗ Thị Huyền khẳng định.

Tại chương trình, lãnh đạo Học viện Quân y trao danh hiệu “Anh hùng hiến máu” tặng 10 ĐVTN tiêu biểu của Hệ 4 đã tham gia hiến máu tình nguyện từ 4 lần trở lên.

﻿ ﻿ Ngày hội có sự tham gia của gần 600 cán bộ, ĐVTN.

Nữ học viên Học viện Quân y hiến máu tại ngày hội.

﻿﻿ ﻿ Lãnh đạo Học viện Quân y, Ban Thanh niên Quân đội và Bệnh viện Quân y 103 trò chuyện, động viên cán bộ, ĐVTN tham gia ngày hội.

