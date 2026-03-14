Hành trình ‘dám mơ lớn’ của cô gái Bắc Ninh trúng tuyển thạc sĩ Harvard

TPO - Sinh ra trong gia đình bình dị ở xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, Chu Thị Phương Anh (SN 2004) vừa trúng tuyển chương trình thạc sĩ của Đại học Harvard. Từ những chuyến xe máy hơn 20 km mẹ chở đi học tiếng Anh đến cánh cửa Harvard, hành trình của cô đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ dám ước mơ và nỗ lực vươn lên.

Khoảnh khắc vỡ òa khi biết tin trúng tuyển Harvard

Đêm 6/3, Chu Thị Phương Anh nhận được email thông báo kết quả từ Đại học Harvard. Nhưng khi nhìn thấy dòng thông báo từ ngôi trường mơ ước, cô gái trẻ lại… không dám mở.

“Lúc đó em rất hồi hộp và lo lắng. Harvard là ngôi trường em luôn mong muốn theo học. Em sợ nếu mở ra mà không đỗ sẽ rất buồn”, Phương Anh chia sẻ.

Email ấy nằm yên trong điện thoại suốt đêm. Sáng hôm sau, khi đang trên đường đi du lịch cùng ông bà nội, Phương Anh mới lấy hết can đảm mở kết quả. Chỉ vài giây sau, cô gái trẻ hét lên vì vui sướng: Mình đã trúng tuyển chương trình thạc sĩ đổi mới giáo dục tại Đại học Harvard.

Khoảnh khắc ấy khiến Phương Anh không kìm được cảm xúc. Cô quay một đoạn video ngắn chia sẻ niềm vui lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Đằng sau niềm vui ấy là cả một hành trình dài nỗ lực và quyết tâm. Chu Thị Phương Anh sinh ra trong một gia đình bình dị tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh – vùng đất vốn nổi tiếng với truyền thống hiếu học. Bố em làm nghề lái xe tải, còn mẹ công tác tại một trường mầm non trong xã.

Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ Phương Anh đã định hướng cho con học tiếng Anh. Mỗi tuần, bà chở con bằng xe máy đi hơn 20 km từ nhà tới trung tâm tiếng Anh ở thành phố. Những chuyến đi ấy kéo dài suốt nhiều năm.

“Có những hôm trời mưa lạnh, hai mẹ con vẫn đi học. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là mình rất thích tiếng Anh nên cố gắng học thật tốt”, Phương Anh nhớ lại.

Niềm yêu thích ấy nhanh chóng được đền đáp bằng những thành tích đáng khích lệ. Khi học THCS, Phương Anh liên tiếp đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện vào các năm lớp 8 và lớp 9.

Lên THPT, cô thi đỗ vào lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh. Đến lớp 12, Phương Anh tiếp tục gây ấn tượng khi trở thành 1 trong 12 học sinh trên toàn quốc nhận được học bổng của British University Vietnam. Đây chính là bước ngoặt đưa cô gái làng quê bước vào môi trường giáo dục quốc tế.

Giấc mơ đóng góp cho giáo dục

Trong những năm học đại học tại British University Vietnam, Phương Anh không chỉ tập trung vào việc học mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội thử thách bản thân.

Cô luôn tâm niệm một triết lý sống rất rõ ràng: “Dám mơ lớn, dám mơ thì phải dám làm.” Ngay từ năm thứ hai đại học, Phương Anh đã quyết định vừa học vừa khởi nghiệp. Cô mở một trung tâm tiếng Anh nhỏ và thành lập một công ty kinh doanh mỹ phẩm dành cho nam giới. Sau một năm hoạt động, dự án phải dừng lại vì nhiều khó khăn.

“Khởi nghiệp lần đó không thành công, nhưng nó cho em rất nhiều bài học quý giá và cách đối diện với thất bại”, Phương Anh chia sẻ.

Sau khi dừng dự án khởi nghiệp, cô chuyển sang làm cố vấn giáo dục cho học sinh trung học phổ thông có mong muốn thi vào các trường quốc tế. Chỉ trong thời gian ngắn, Phương Anh đã hỗ trợ hơn 30 học sinh ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công việc này không chỉ giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm mà còn tạo thêm nguồn thu nhập để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt và tiền thuê nhà.

Theo Phương Anh, việc lựa chọn chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard xuất phát từ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về giáo dục và công nghệ – những lĩnh vực có thể tạo ra thay đổi lớn cho việc học tập của thế hệ trẻ.

“Ngày nay các bạn trẻ có rất nhiều điều kiện thuận lợi: Công nghệ phát triển, tài liệu học trực tuyến phong phú, cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu. Điều quan trọng là biết tận dụng những điều đó”, cô chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard, Phương Anh dự định tiếp tục học thêm để tích lũy kiến thức, trước khi trở về Việt Nam đóng góp cho lĩnh vực giáo dục của đất nước. Cô cũng hứng thú với chương trình thạc sĩ kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Hân – mẹ của Chu Thị Phương Anh vẫn chưa hết xúc động khi nhắc tới khoảnh khắc biết con gái trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard. Người mẹ quê Bắc Ninh nói rằng niềm vui ấy khó có thể diễn tả thành lời.

Theo bà Hân, Phương Anh là người sống tự lập và có nghị lực. Những năm học đại học, phần lớn chi phí học tập, sinh hoạt đều do con tự xoay xở, bố mẹ chỉ hỗ trợ một phần nhỏ. “Con luôn thương bố mẹ vất vả nên rất cố gắng học tập và làm việc”, bà Hân chia sẻ với phóng viên Tiền Phong.

Nhớ lại những ngày con còn nhỏ, bà Hân kể Phương Anh từng khá nhút nhát. Nhưng từ khi học lớp 8, sau những lần tham gia thi hùng biện tiếng Anh, cô bé dần trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Giang cho biết địa phương luôn tự hào về truyền thống hiếu học. Việc Chu Thị Phương Anh trúng tuyển thạc sĩ Đại học Harvard được xem như một dấu mốc đáng tự hào của quê hương. Cô đã tiếp nối truyền thống hiếu học của địa phương và lan tỏa cảm hứng, nghị lực vươn lên cho nhiều bạn trẻ.

