Tôn vinh ‘những bông hoa đẹp’ ở Học viện Quân y

Lãnh đạo Học viện Quân y cho biết, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phụ nữ Học viện giai đoạn 2020-2025 là những bông hoa đẹp trong vườn hoa rực rỡ sắc hương của Học viện.

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị tuyên dương cán bộ, hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến trong Học viện giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu tham dự chương trình tuyên dương.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, cho biết, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào “Phụ nữ Học viện Quân y trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” luôn được các tổ chức Hội Phụ nữ coi trọng, triển khai thực hiện sâu rộng, nền nếp.

Qua các hoạt động thi đua, cán bộ, hội viên phụ nữ đã thể hiện tinh thần làm việc hăng say, sự đoàn kết gắn bó, chủ động, sáng tạo trong đề xuất, triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm cao; đồng thời xác định vinh dự, trách nhiệm để vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc đã đạt được trong 5 năm qua, đã có một tập thể và 4 cá nhân điển hình tiên tiến trong phụ nữ Học viện được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tuyên dương và khen thưởng ở cấp toàn quân; có 5 tập thể và 6 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp Học viện.

“Các tập thể và cá nhân đó đã thể hiện sự bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cán bộ, hội viên phụ nữ, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa rực rỡ sắc hương của Học viện”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam nói.

Lãnh đạo Học viện Quân y và Ban Phụ nữ Quân đội trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phụ nữ Học viện Quân y.

Biểu dương những thành tích và kết quả tiêu biểu của các tập thể và cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và các tổ chức Hội trong thời gian tới cần bám sát nhiệm vụ của đơn vị, phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện để tổ chức các hoạt động thi đua của phụ nữ đúng hướng, phù hợp với thực tiễn đơn vị, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên.

Phó Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nhận thức đúng về mục tiêu, lý tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Việt Nam anh hùng, có ý thức tự lực, tự rèn, tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Tập trung đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua trong Hội phụ nữ, kịp thời bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm lan toả mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Thường xuyên rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời cũng như phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân hạn chế, yếu kém”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam lưu ý.