Rộn ràng không khí ngày hội bầu cử qua các hoạt động an sinh của sinh viên Trà Vinh

TPO - Ngày 13/3, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Trà Vinh tổ chức chương trình Bữa cơm nghĩa tình nhằm san sẻ, chăm lo đời sống người dân khó khăn tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Đây là hoạt động chào mừng Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng thời hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các bạn sinh viên Đại học Trà Vinh cùng đoàn viên thanh niên địa phương tổ chức "Bữa cơm nghĩa tình".

Tại chương trình, các bạn sinh viên Đại học Trà Vinh thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

Bên cạnh đó, sinh viên còn tổ chức Bữa cơm nghĩa tình, mang đến không khí ấm áp, thân tình, góp phần gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội.

TS. Huỳnh Thị Hồng Thu – Phó Hiệu trưởng Trường Y Dược (Đại học Trà Vinh), ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI đã đồng hành cùng chương trình và trao tặng 100 phần quà đến các hộ gia đình.

Nhận phần quà trên tay, bà Thạch Thị Lâm ở ấp Thanh Trì, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ niềm vui lẫn xúc động. Bà Lâm chia sẻ: “Tôi rất vui khi được nhà trường, chính quyền địa phương và các cháu sinh viên quan tâm, tổ chức bữa cơm và tặng quà giúp vơi đi nỗi buồn để vươn lên trong cuộc sống”.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Trà Vinh tặng quà cho người dân tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Anh Nguyễn Đình Chiểu - Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Đại học Trà Vinh chia sẻ, các phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. “Phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, những phần quà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng”, anh Chiểu nói.

Chị Phạm Lê Phương Thảo - Bí thư Đoàn Đại học Trà Vinh cho biết thêm, chương trình Bữa cơm nghĩa tình không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.

Chương trình an sinh xã hội Bữa cơm nghĩa tình do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Trà Vinh tổ chức, diễn ra từ ngày 11 - 14/3 tại xã Nhị Trường, phường Hòa Thuận và xã Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và chung tay chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tặng quà cho người dân khó khăn tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

