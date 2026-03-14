Cán bộ Đoàn Cảnh sát Cơ động phải bám sát thao trường, lăn lộn cùng chiến sĩ

TPO - Cán bộ Đoàn các cấp trong lực lượng Cảnh sát cơ động phải lấy kỷ cương làm nền tảng, nói đi đôi với làm, bám sát thao trường, lăn lộn cùng chiến sĩ, dẫn dắt thanh niên bằng chính năng lực, uy tín và sự gương mẫu của bản thân.

Tối 13/2, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 và phong trào “3 xung kích, 5 rèn luyện”.

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ; Trung tá Bạch Quốc Tuyên - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban thanh niên CAND.

Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, trong Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng về cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tinh thần “ba liên kết”, lấy địa bàn cơ sở, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới làm trọng tâm hành động; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao thể lực, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ mới.

"Đặc biệt, triển khai các hoạt động Đoàn theo phương châm: rõ mục tiêu, rõ nội dung, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; lấy kết quả cụ thể, giá trị đóng góp thực chất cho đơn vị, cho nhân dân và cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự làm thước đo đánh giá", Thượng úy Dương Hải Anh nói.

Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu phát động tại chương trình.

Theo Trưởng Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, cán bộ Đoàn các cấp trong lực lượng phải lấy kỷ cương làm nền tảng, nói đi đôi với làm, bám sát thao trường, lăn lộn cùng chiến sĩ, dẫn dắt thanh niên bằng chính năng lực, uy tín và sự gương mẫu của bản thân.

Đặc biệt, việc triển khai phong trào “3 xung kích, 5 rèn luyện” dành riêng cho khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Đây cũng là môi trường thực tiễn để các tân binh nhanh chóng trưởng thành, rèn ý chí, luyện bản lĩnh và sớm hòa nhập với nhịp độ huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

﻿Ngay sau phần phát biểu phát động, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và lãnh đạo Ban Thanh niên CAND đã trao cờ phát động Tháng Thanh niên năm 2026 cho đại diện các cơ sở Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ đề nghị, tuổi trẻ CSCĐ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ công tác, chiến đấu, huấn luyện của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Hoạt động Đoàn phải lấy kết quả thực chất làm thước đo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các công trình, phần việc thanh niên và những điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên.

Gắn phong trào “3 xung kích, 5 rèn luyện” với mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện của khóa huấn luyện, xây dựng chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ phấn đấu đúng đắn, thể lực tốt, ý thức kỷ luật cao, tác phong chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

"Tôi đề nghị tuổi trẻ Bộ Tư lệnh và các cơ sở Đoàn trực thuộc phải cụ thể hóa ngay sau lễ phát động bằng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, phần việc rõ ràng. Hoạt động Đoàn phải hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ trực tiếp yêu cầu công tác, chiến đấu, huấn luyện của đơn vị. Mỗi cán bộ Đoàn phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, là người truyền cảm hứng, là người làm trước, làm gương, làm có kết quả", Đại tá Nguyễn Văn Trầm nói.