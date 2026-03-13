Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Xuân Tùng
TPO - Tại hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ 3, khoá VIII, anh Phạm Tấn Phát được hiệp thương bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội.

Chiều 13/3, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ 3 khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, triển khai nhiệm vụ công tác năm học mới và kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội.

tienphong-hanoi-hoisinhvien3.jpg
Hội nghị tiến hành hiệp thương kiện toàn nhân sự. Ảnh: DT

Trước đó, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có văn bản thống nhất chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra Hội SVVN TP Hà Nội khóa VIII.

Hội nghị đã thống nhất kiện toàn bổ sung 27 nhân sự tham gia Ban Chấp hành; 9 nhân sự tham gia Ban Thư ký; 5 nhân sự tham gia Ban Kiểm tra Hội SVVN TP Hà Nội.

Hội nghị thống nhất hiệp thương bầu anh Phạm Tấn Phát - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, làm Phó Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội khóa VIII.

tienphong-hanoi-hoisinhvien2.jpg
Hội SVVN TP Hà Nội kiện toàn Ban Chấp hành khóa VIII, bổ sung 27 ủy viên mới. Ảnh: DT

Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội nêu rõ, việc kiện toàn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Hội SVVN TP Hà Nội trong thời gian tới; góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn.

tienphong-hanoi-hoisinhvien4.jpg
Anh Nguyễn Tiến Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DT

Thường trực Hội SVVN TP Hà Nội khoá VIII gồm 4 anh, chị:

- Anh Nguyễn Tiến Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội SVVN, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội.

- Chị Vũ Thị Minh Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN TP Hà Nội.

- Anh Phạm Tấn Phát - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội.

- Anh Tưởng Văn Thuấn - Phó Chủ tịch Hội SVVN TP Hà Nội, Chủ tịch Hội SVVN Đại học Quốc gia Hà Nội.

tienphong-hanoi-hoisinhvien.jpg
Thường trực Hội SVVN TP Hà Nội khóa VIII: Anh Phạm Tấn Phát, anh Nguyễn Tiến Hưng, chị Vũ Thị Minh Hằng, anh Tưởng Văn Thuấn (từ phải qua trái). Ảnh: DT
z7615342048352-9e72e00b7537cc45f76756aa16c879cc.jpg
Quá trình công tác của anh Phạm Tấn Phát. Nguồn: BTC
Xuân Tùng
