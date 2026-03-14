Hành trình đánh thức sinh kế từ rừng của cô gái xứ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Bỏ công việc ở nơi thành thị, Nguyễn Lê Ngọc Linh (Thanh Hóa) trở về quê đánh thức những giá trị bản địa bằng chuỗi mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng. Cô ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với mong muốn phát triển nông nghiệp xanh; hỗ trợ phụ nữ và người dân tộc thiểu số có sinh kế bền vững.

Giữ sinh kế từ quê hương

Nguyễn Lê Ngọc Linh (SN 1990, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa), được nhiều người biết tới với cái tên "Linh Bản Thổ" hay "Linh vườn rừng Bản Thổ" thông qua việc phục hồi đồng đất quê hương, hình thành nên chuỗi hàng hóa hữu cơ, có giá trị kinh tế cao. Trong đó, sản phẩm mật ong lên men mang thương hiệu bản Thổ đã nổi tiếng khắp cả nước, được định hình là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh, đưa cô trở thành gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh và cả nước.

Linh từng có cuộc sống ổn định suốt nhiều năm tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ công chúng. Nơi thành thị với công việc, thu nhập và nhịp sống hiện đại tưởng như là con đường lâu dài của cô. Thế nhưng, trong suy nghĩ của Linh, nỗi nhớ rừng và khát vọng làm điều gì đó cho quê hương chưa bao giờ nguôi.

Nguyễn Lê Ngọc Linh và mô hình “Vườn rừng Bản Thổ”.

Năm 2019, giữa lúc mọi thứ đang ổn định, Linh đưa ra quyết định “bỏ phố về rừng” khởi nghiệp khiến gia đình lo lắng.

“Ngày đó ai cũng nói tôi viển vông, phản đối vì rất mạo hiểm. Nhưng tôi tin rằng rừng quê mình có thể nuôi sống con người nếu biết gìn giữ và khai thác đúng cách”, Linh nhớ lại.

Từ 3ha đất rừng trồng keo của gia đình, Linh bắt đầu hành trình tái sinh rừng. Thay vì trồng một loại cây, cô gây dựng hệ sinh thái đa tầng tán với hơn 100 loài: Cây gỗ lớn, cây ăn quả, cây dược liệu và thảm cỏ tự nhiên. Khi rừng dần hồi sinh, các sản phẩm sạch từ rừng lần lượt được Linh cho ra thị trường.

Trong đó nổi bật nhất là các loại mật ong lên men Bản Thổ – thứ mật mang hương vị đặc biệt của hệ sinh thái tự nhiên. Sản phẩm này sau đó được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa và đưa tên tuổi “Linh Bản Thổ” đến với nhiều người yêu nông nghiệp xanh.

Một góc mô hình sinh kế từ "Vườn rừng Bản Thổ" của Ngọc Linh.

Nhưng giấc mơ của Linh không dừng lại ở một khu vườn. Sau 7 năm, “Vườn rừng Bản Thổ” đã phát triển thành hợp tác xã với 17 xã viên, phần lớn là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, giúp hình thành nên một chuỗi giá trị bảo tồn, tái tạo rừng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào. Không chỉ trồng rừng, hợp tác xã còn liên kết với nhiều hộ dân trồng dược liệu hữu cơ và nuôi ong dưới tán rừng ở địa phương và vùng phụ cận.

Cũng chính vì thế, những chai mật ong, củ gừng, nghệ, tỏi… giờ đây không chỉ là nông sản mà còn là nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, là lý do để bà con giữ rừng thay vì khai thác cạn kiệt.

Khát vọng

Hiện nay, ngoài vai trò là Giám đốc HTX Bản Thổ, Linh còn tham gia công tác xã hội và trở thành ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Với cô, đó không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm.

Theo nữ ứng cử viên, người dân sống dựa vào rừng, song cách khai thác kiệt quệ rừng như trước theo cách cũ làm phá vỡ đi sự đa dạng sinh học của rừng, khiến diện tích rừng ngày càng thu hẹp và sinh kế dựa vào rừng vẫn chưa được đảm bảo, nguy cơ sạt lở - xói mòn và cạn nguồn nước ngầm cũng ngày càng tăng lên. Cùng với đó, người dân sống ở những vùng lõi các khu vực Vườn quốc gia chưa có sinh kế bền vững với việc giữ rừng, bảo vệ rừng.

Sinh ra và lớn lên ở miền núi, Linh hiểu rõ những thiệt thòi của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số vì họ ít cơ hội học nghề, khó tiếp cận nguồn vốn, nhiều người phải rời bản làng đi làm ăn xa.

“Rừng có thể nuôi sống người dân nếu chúng ta biết giữ rừng và làm nông nghiệp bền vững. Tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức trong hành trình tái sinh rừng, kiến tạo nông nghiệp bền vững và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, bởi đây không chỉ là con đường sinh kế, mà là lý tưởng và khát vọng tôi theo đuổi bền bỉ”, Linh bày tỏ.

Các sản phẩm từ mô hình phát triển kinh tế, giúp phụ nữ đồng bào dân tộc có sinh kế, thu nhập ngay trên chính quê hương.

Vì vậy, trong chương trình hành động của mình, Linh xoay quanh những mục tiêu rất rõ ràng như phát triển nông nghiệp xanh, khuyến khích sản xuất không hóa chất, và tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ, đồng bào miền núi.

Ông Đinh Đình Phú - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hóa Quỳ, cho biết mô hình "Vườn rừng Bản Thổ" do chị Nguyễn Lê Ngọc Linh sáng lập là một mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả của địa phương trong nhiều năm qua. Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước tới tham quan đã đánh giá rất cao mô hình của Linh, đặc biệt là việc tái tạo, hồi sinh rừng, tạo sinh kế ngay từ rừng.

“Mô hình của chị Linh còn rất nhiều dư địa để phát triển, bởi đất đai nơi đây đa phần là đồi núi. Địa phương muốn nhân rộng mô hình, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ, đồng bào dân tộc. Ngoài liên kết thu mua mật ong, HTX Bản Thổ đang mở rộng liên kết cung cấp giống cho các hộ dân trong vùng trồng cây dược liệu rồi thu mua sản phẩm. Việc mở rộng không ồ ạt mà đi tới đâu chắc đến đó sẽ giúp phát triển bền vững sinh kế cho người dân khó khăn tại địa phương", ông Phú thông tin.