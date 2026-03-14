Lá phiếu đầu đời của những tân binh

TPO - Nhiều tân binh trẻ lần đầu cầm tấm thẻ cử tri chia sẻ, đây là một dấu mốc rất đặc biệt không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của một công dân. Các chiến sĩ tin rằng đó cũng là cách để người trẻ thể hiện chính kiến và sự quan tâm của mình đối với xã hội.

Ngày 14/3, tại Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk là một trong 11 đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh được tổ chức bỏ phiếu sớm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước khi bỏ phiếu.

Điểm bầu cử này có 566 cử tri, thuộc khu vực bầu cử số 41, xã Hòa Phú, trong đó 169 cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tổng số cử tri tham gia bầu cử sớm tại đây có tới 487 người lần đầu đi bầu cử, chủ yếu là các chiến sĩ mới đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cuộc bầu cử năm nay đánh dấu lần đầu tiên của binh nhì Y Thước Bdap, đến từ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Chàng tân binh trẻ cho biết, gần hai tuần sau ngày nhập ngũ, anh dần thích nghi với môi trường quân đội. Bây giờ sự bỡ ngỡ nhường chỗ cho ý chí quyết tâm của người lính.

Khu vực viết phiếu bầu cử kín đáo, đảm bảo dân chủ.

Lần đầu cầm tấm thẻ cử tri trên tay, với binh nhì Y Thước Bdap đây là một dấu mốc rất đặc biệt. Y Thước chia sẻ, đây không chỉ là quyền, mà còn là trách nhiệm của một công dân. Em tin rằng đó cũng là cách để người trẻ như em thể hiện chính kiến và sự quan tâm của mình đối với xã hội. Chàng tân binh trẻ kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình, sớm đưa đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Binh nhì Y Thước Bdap lần đầu tiên được bỏ phiếu.

Tân binh Y Wil Liêng, tiểu đội 2, đại đội 7, Tiểu đoàn 303 cũng hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử sau khi vừa tròn 18 tuổi. “Lần đầu thực hiện quyền công dân của mình khiến em vừa háo hức vừa tự hào. Trước ngày bầu cử, em dành nhiều thời gian tìm hiểu về tiểu sử, chương trình hành động, quá trình công tác của các đại biểu ứng cử”, tân binh Y Wil Liêng chia sẻ.

Lần đầu tiên được bỏ lá phiếu để lựa chọn ra người đại diện nói lên tiếng nói của nhân dân, tân binh Mai Thế Nam chia sẻ: “Em khá hồi hộp và có phần háo hức bởi được trực tiếp tham gia bầu cử để lựa chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Bản thân đã tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử và những ứng cử viên để chọn được đại biểu có tâm và có tài cho đất nước”.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 303, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 41, xã Hòa Phú cho biết: Do yêu cầu nhiệm vụ nên đơn vị được Hội đồng bầu cử tỉnh và Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm hơn 1 ngày. Sau khi được sự đồng ý của các cấp, Tiểu đoàn đã tổ chức quán triệt, giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngày hội bầu cử. Bên cạnh đó, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tìm hiểu về tiểu sử, chương trình hành động, quá trình công tác của các ứng cử viên để chọn ra người đủ đức, đủ tài đại diện cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.