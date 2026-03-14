Thôn nằm biệt lập giữa núi rừng ở Gia Lai hoàn thành công tác bầu cử

TPO - Giữa núi rừng biệt lập, 131 cử tri của thôn O2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc bỏ phiếu từ sớm. Với bà con nơi đây, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn gửi gắm kỳ vọng giữa đại ngàn.

Sáng 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Tổ bầu cử số 1 ở thôn O2, xã Vĩnh Sơn.

Thôn O2 nằm biệt lập giữa núi rừng ở Gia Lai. Địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, đường đi khó khăn khiến việc đi lại gặp nhiều trở ngại, phải đi bộ nửa ngày mới tới nơi. Vì vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép tỉnh Gia Lai tổ chức bỏ phiếu sớm tại khu vực này vào ngày 14/3.

Nhà rông của thôn được chọn làm điểm bỏ phiếu cho cử tri.

Thôn O2 nằm biệt lập giữa núi rừng.

Thôn O2 có 57 hộ với 131 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc người Ba Na. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động được triển khai hiệu quả, bà con đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia bầu cử.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri thôn O2 đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Đến 8h sáng 14/3, khoảng 100% cử tri tại Tổ bầu cử số 1 thôn O2 đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngay từ sáng sớm cử tri thôn O2 đã chuẩn bị đi bỏ phiếu bầu cử.

Thôn O2 có 57 hộ với 131 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba Na.

Cử tri thôn O2 thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chị Đinh Thị Nghiêng (sinh năm 2003, thôn O2) cho biết, người dân trong thôn chủ yếu sống dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. "Chúng tôi mong rằng những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm đầu tư các điều kiện thiết yếu của cuộc sống để bà con được tiếp cận với những tiện ích tối thiểu như dưới xuôi, cuộc sống bớt cách trở, con cháu có điều kiện học hành tốt hơn và từng bước thoát khỏi cảnh biệt lập giữa đại ngàn", chị Nghiêng bày tỏ.