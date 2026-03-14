Không khí bầu cử rộn ràng từ xã đảo Thạnh An đến đặc khu Côn Đảo

TPO - Tại những địa bàn cách xa đất liền của TPHCM như xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Xã đảo Thạnh An rợp cờ hoa

Những ngày này, xã đảo Thạnh An, địa phương đảo duy nhất của TPHCM, rực rỡ cờ hoa, pano, băng rôn tuyên truyền về bầu cử. Tại các tổ, ấp, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, trang nghiêm.

Ngoài việc niêm yết thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác kiểm tra, vệ sinh khu vực bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ. Nhiều tình huống phục vụ bầu cử cũng đã được diễn tập trước đó. Lực lượng đoàn viên, thanh niên trên đảo tham gia hỗ trợ các khâu phục vụ, đảm bảo quy trình đúng quy định pháp luật.

Theo Ủy ban bầu cử xã Thạnh An, trước đó, Công an xã đã bàn giao 3.838 thẻ cử tri cho UBND xã để ký và đóng dấu. Qua rà soát, đến ngày 12/3/2026, toàn xã có 3.603 cử tri tại 4 khu vực bỏ phiếu. Trong số này có 164 cử tri bầu 2 cấp và 3.439 cử tri bầu 3 cấp. Việc in ấn và phát thẻ cử tri được thực hiện kịp thời, bảo đảm không bỏ sót.

Ủy ban bầu cử xã cũng đã công bố danh sách chính thức 26 ứng cử viên đại biểu HĐND xã Thạnh An khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời tiếp nhận danh sách, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM từ cơ quan chức năng.

Các thông tin này được niêm yết tại 35 điểm gồm 7 điểm chính và 28 điểm phụ như nhà văn hóa, trụ sở ấp, cơ quan, điểm sinh hoạt cộng đồng… nhằm giúp người dân dễ dàng theo dõi.

Song song đó, các tổ bầu cử đã trực tiếp gửi tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đến 1.412 hộ dân, giúp cử tri hiểu rõ năng lực và cam kết của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Tuyên truyền rộng khắp

Theo Ủy ban bầu cử xã Thạnh An, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên toàn xã đảo. Địa phương đã lắp đặt 14 pano, 11 băng rôn treo tường và 14 băng rôn băng đường, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ và nhân dân trước ngày bầu cử.

Danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên được niêm yết tại 7 điểm chính và 27 điểm phụ, đảm bảo công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân theo dõi.

Ngoài ra, Tiểu ban thông tin tuyên truyền còn mời báo cáo viên của thành phố đến tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử. Nội dung tập huấn tập trung vào công tác chuẩn bị, quy trình tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu và tổng hợp kết quả sau bầu cử. Các tổ bầu cử cũng được thực hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo số liệu, đảm bảo đúng quy trình và minh bạch.

Tuy nhiên, theo đại diện Ủy ban bầu cử xã Thạnh An, do là địa bàn đảo nên vẫn còn những khó khăn nhất định. Một số hộ dân sống xa khu dân cư, làm nghề giữ rừng hoặc nuôi trồng thủy sản trên sông nên việc đi bầu cử phụ thuộc nhiều vào thủy triều và thời tiết.

Với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chính quyền địa phương sẽ cố gắng hỗ trợ để mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền công dân.

Côn Đảo đã sẵn sàng

Tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM, ông Phan Trọng Hiền - Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo, cho biết, địa phương có gần 8.000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM.

Theo Ủy ban bầu cử Đặc khu Côn Đảo, công tác chuẩn bị cho 10 khu vực bỏ phiếu đã được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Thẻ cử tri đã được phát tận tay người dân, các khâu phục vụ bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước đó, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Côn Đảo.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban bầu cử địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vì vậy, Côn Đảo cần tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, đặc biệt là các cử tri đang làm việc trên biển; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tích cực tham gia bầu cử