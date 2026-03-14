Đồng Nai điều chỉnh nhân sự Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, tại đơn vị bầu cử số 3

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định Điều chỉnh nhân sự tại Điều 1 Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 3, cụ thể như sau:
Cử ông Võ Văn Hương - Phó Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng phường Long Bình: Ủy viên, thay ông Nguyễn Văn Anh (đã chuyển công tác).
Cử ông Đinh Phan Đạt - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Bình: Ủy viên, thay ông Vũ Mạnh Tú (đã miễn nhiệm chức danh).
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 03.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 3 và các cá nhân trên căn cứ Quyết định thi hành.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã ký văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh, các tổ chức nghề nghiệp và các công ty, doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý hiện người lao động, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn rất đông nên các đơn vị phải bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đi bỏ phiếu bầu cử.
Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; bố trí ca làm việc hợp lý trong ngày bầu cử đề người lao động được tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian luật định. Không bố trí tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu, trừ trường hợp đặc biệt nhưng phải bảo đảm quyền bầu cử của người lao động. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền trong nội bộ đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến người lao động.
Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương và các quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian tham gia bỏ phiếu theo quy định. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện nghiêm các nội dung trên.