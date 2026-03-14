Đồng Nai điều chỉnh nhân sự Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, tại đơn vị bầu cử số 3

TPO - UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định về việc điều chỉnh hai nhân sự Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 3.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định Điều chỉnh nhân sự tại Điều 1 Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại đơn vị bầu cử số 3, cụ thể như sau:

Cử ông Võ Văn Hương - Phó Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng phường Long Bình: Ủy viên, thay ông Nguyễn Văn Anh (đã chuyển công tác).

Cử ông Đinh Phan Đạt - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Bình: Ủy viên, thay ông Vũ Mạnh Tú (đã miễn nhiệm chức danh).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 03.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 3 và các cá nhân trên căn cứ Quyết định thi hành.