Lá phiếu bầu cử đầu tiên trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ

TPO - Sáng 14/3, những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đầu tiên được diễn ra trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. Đây là khu vực được tổ chức bầu cử đầu tiên tại TP. Hải Phòng.
Từ sáng sớm, các đại biểu, cử tri trên đảo tiền tiêu tập trung tại các khu vực bầu cử. Đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, gồm các đặc khu: Cát Hải, Bạch Long Vĩ; các phường: Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thuỵ, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương. Có 5 người ứng cử, được bầu 3 đại biểu.
Đặc khu Bạch Long Vĩ là đơn vị được tổ chức bầu cử đầu tiên, sớm hơn một ngày so với các điểm bầu cử còn lại tại TP Hải Phòng. Trong ảnh: Những lá phiếu đầu tiên trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ.