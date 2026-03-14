Lá phiếu bầu cử đầu tiên trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ

TPO - Sáng 14/3, những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đầu tiên được diễn ra trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. Đây là khu vực được tổ chức bầu cử đầu tiên tại TP. Hải Phòng.