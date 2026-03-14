Bên trong nơi bầu cử đặc biệt ở Đà Nẵng

Thanh Hiền
TPO - Trong cuộc họp giao ban hằng đêm, các học viên cai nghiện được tuyên truyền về công tác bầu cử, hướng dẫn cách bỏ phiếu đúng, đủ, đảm bảo quyền lợi của công dân.

Những ngày này, Khu vực bỏ phiếu số 22 - Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Khu hậu cần Bộ đội Biên phòng (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Điểm bầu cử ở cơ sở cai nghiện được trang hoàng chỉn chu, nghiêm túc. Ảnh: T.H.

Từ ngoài cổng vào sân rực sắc đỏ, khu vực sảnh chính được trang hoàng chỉn chu, nghiêm túc. Danh sách cử tri và ứng cử viên dán trên hai bảng lớn để các học viên, cán bộ, nhân viên tại đây tiện theo dõi, tìm hiểu.

Trung tá Nguyễn Anh Hải - Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Tổ trưởng tổ bầu cử số 22, cho hay, đợt bầu cử này, cơ sở có 610 cử tri, trong đó có 517 cử tri là học viên cai nghiện ma túy.

"Những ngày qua cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ cho dịp bầu cử, như dán danh sách cử tri, ứng viên, bố trí khu vực viết phiếu, bỏ phiếu, phân chia công việc cụ thể cho từng cán bộ và nhân viên... Mọi công tác đã sẵn sàng, chỉ đợi đến ngày 15/3 để tất cả các cử tri đi bầu", Trung tá Nguyễn Anh Hải nói.

Các học viên xem danh sách cử tri và tiểu sử của các ứng viên.

Phó trưởng cơ sở cai nghiện cho biết thêm, trong các buổi họp giao ban hằng đêm, cán bộ cơ sở thường xuyên tuyên truyền về ngày hội bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri. Đồng thời hướng dẫn các học viên cách bỏ phiếu đúng, đủ, đảm bảo quyền lợi công dân.

Đến thời điểm này, tất cả các cử tri đã nắm được tinh thần của ngày hội non sông, ý thức được việc bầu cử, hiểu về ý nghĩa lá phiếu bầu cử của mình. Đây cũng là cơ hội quý báu để các học viên hoà cùng không khí nao nức, phấn khởi của cả nước, xoá bỏ mặc cảm bản thân và cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của xã hội.

Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, chức năng cai nghiện ma túy của Cơ sở xã hội Bàu Bàng. Được thành lập từ những năm đầu sau giải phóng, với nhiệm vụ ban đầu là tiếp nhận, quản lý và giáo dục những người lang thang, cơ nhỡ, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, cùng với sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, Cơ sở xã hội Bàu Bàng đã mở rộng chức năng, nhiệm vụ, trở thành cơ sở cai nghiện ma túy công lập duy nhất của thành phố.

Cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn về công tác bầu cử cho các học viên.

Trong suốt quá trình hoạt động, Cơ sở xã hội Bàu Bàng đã áp dụng nhiều phương pháp cai nghiện tiên tiến, giúp hàng nghìn người cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng.

#bầu cử #bỏ phiếu #học viên cai nghiện #Đà Nẵng #cử tri #cơ sở cai nghiện

