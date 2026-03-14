Hà Nội: Rà soát, diễn tập công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 14/3, tại Trường THPT Phan Đình Phùng, Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức diễn tập, rà soát công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo ghi nhận của phóng viên, công tác chuẩn bị bầu cử tại đây về cơ bản đã hoàn tất. Hòm phiếu được chuẩn bị trang trọng; thông tin các ứng cử viên được niêm yết đúng quy định; khu vực nơi cử tri viết phiếu bầu cũng được bố trí đầy đủ.
Các cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Tổ bầu cử diễn tập việc kiểm tra hòm phiếu trước khi tổ chức bầu cử theo quy định.
Các cử tri khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình (TP Hà Nội) diễn tập công tác bầu cử, đảm bảo ngày bầu cử (15/3) diễn ra trang trọng, đúng quy định, thực sự là ngày hội toàn dân.