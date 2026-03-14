Diễn biến thời tiết các tỉnh, thành phía Nam trong ngày bầu cử 15/3

Hữu Huy
TPO - Theo bản tin dự báo thời tiết phục vụ bầu cử năm 2026 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 15/3, thời tiết các tỉnh, thành phía Nam chủ yếu nắng nhiều, ít mưa; một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam với cường độ không mạnh và đang di chuyển dần ra phía Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu. Những hình thế thời tiết này khiến khu vực Nam Bộ ít mưa, trời nắng mạnh, đặc biệt vào thời điểm trưa và chiều, tiết trời oi nóng và hanh khô.

Theo bảng dự báo chi tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 15/3, thời tiết tại nhiều địa phương khu vực Nam Bộ và các điểm du lịch lân cận chủ yếu có mây, nắng gián đoạn, khả năng mưa thấp.

Trong ngày 15/3, thời tiết các tỉnh, thành phía Nam chủ yếu nắng nhiều, ít mưa. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Cụ thể, TPHCM có nhiệt độ thấp nhất khoảng 25°C, cao nhất 35°C, trời có mây, nắng là chủ đạo; xác suất mưa khoảng 15%. Khu vực Vũng Tàu có nhiệt độ 26-32°C, thời tiết ít mưa, xác suất mưa khoảng 11%.

Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ dao động 24-36°C, trời nắng, khả năng mưa khoảng 14%. Trong khi đó miền Tây Nam Bộ có nhiệt độ 26-34°C, thời tiết nắng gián đoạn, xác suất mưa khoảng 15%.

Ở các điểm du lịch, Đà Lạt có thời tiết mát mẻ với nhiệt độ 15-24°C, trời có mây, nắng nhẹ, xác suất mưa khoảng 20%. Mũi Né nhiệt độ 26-30°C, ít mưa, xác suất mưa khoảng 15%. Phú Quốc dao động 27-32°C, khả năng mưa khoảng 18%. Trong khi đó Côn Đảo có nhiệt độ 26-30°C, trời có mây, nắng gián đoạn, xác suất mưa khoảng 15%.

Nhìn chung, trong ngày 15/3, thời tiết Nam Bộ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, mưa ít, nắng nhiều, tuy nhiên một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

#thời tiết #Nam Bộ #bầu cử #nắng nóng #du lịch #khí tượng #mưa

