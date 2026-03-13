Xe điện hút khách khi giá xăng tăng

TPO - Giá xăng tăng trong những ngày gần đây đang khiến chi phí đi lại của nhiều người dân tại TPHCM tăng đáng kể. Trước áp lực chi tiêu, nhiều người bắt đầu tìm đến các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu như xe máy điện, xe đạp điện…

Nhộn nhịp từ sáng đến tối

Những ngày qua, sau các kỳ điều chỉnh giá nhiên liệu, giá xăng trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao. Hiện, giá xăng E5 RON92 ở mức gần 23.000 đồng/lít, trong khi xăng RON95-III hơn 25.000 đồng/lít. Dù giá xăng dầu có thời điểm giảm nhẹ nhưng vẫn đứng ở mức cao so với trước đây và còn khả năng biến động do tình hình nguồn cung trên thế giới.

Cửa hàng xe điện đông khách trưa 12/3

Sự biến động của giá nhiên liệu nhanh chóng tác động đến thói quen tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực đi lại. Tại TPHCM, thị trường xe máy điện và xe đạp điện những ngày gần đây trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều người tìm đến phương tiện tiết kiệm chi phí.

Ngày 12/3, ghi nhận tại các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng xe điện như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, đường 3/2 hay Phan Văn Trị…, lượng khách đến xem xe và tìm hiểu thông tin tăng lên so với trước. Nhiều cửa hàng cho biết khách hàng đến xem xe liên tục từ sáng đến tối.

Tại một cửa hàng xe điện trên đường Nguyễn Tri Phương (phường An Đông), khá đông khách hàng đến tham khảo các mẫu xe đang bày bán. Một số mẫu xe được khách đặt cọc trước và phải chờ vài ngày đến một tuần mới có xe giao.

Bên trong cửa hàng, khu vực giao dịch và thanh toán luôn có khách ra vào. Nhân viên cửa hàng cho biết nhu cầu tăng khiến một số dòng xe tạm thời hết hàng, khách phải đặt cọc trước.

“Mỗi ngày tôi đi làm khoảng 40 km. Trước đây tiền xăng khoảng 50.000 đồng/ngày nhưng khi giá xăng tăng có lúc gần 30.000 đồng/lít thì chi phí đổ xăng gần cả trăm nghìn đồng. Vì vậy, tôi quyết định chuyển sang xe điện để tiết kiệm”, chị Thủy Tiên (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ sau khi đặt cọc mua xe tại cửa hàng.

Theo chị Tiên, do chung cư nơi chị ở chưa có trạm sạc nên chị chọn dòng xe có thể đổi pin. Chi phí thuê pin khoảng 300.000 đồng/tháng, thấp hơn đáng kể so với chi phí xăng trước đây.

Một số thương hiệu xe điện cũng đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút người mua. Chẳng hạn, các mẫu xe của VinFast được giảm trực tiếp 6% giá bán và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đến ngày 12/4. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến cuối tháng 5/2027.

Giá xăng tăng cao, nhu cầu chuyển đổi xe điện của người dân tăng mạnh

Tại một cửa hàng xe điện Yadea trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Chợ Lớn), nhiều khách hàng cũng đến tìm hiểu các dòng xe điện. Nhân viên cửa hàng cho biết lượng khách đến tham khảo và mua xe đã tăng so với thời điểm trước khi giá xăng tăng.

Theo quan sát của phóng viên, khách đến mua xe điện không chỉ học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng mà còn có cả tài xế công nghệ tìm phương tiện tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng.

Quản lý một cửa hàng xe điện trên đường Bà Hom (phường Bình Trị Đông) cho biết, lượng khách tăng khá rõ trong vài ngày gần đây. Nếu trước đây mỗi ngày cửa hàng bán khoảng 6–8 xe thì khi giá xăng tăng, có ngày bán gần 20 xe.

Tính toán chi phí đi lại

Theo các cửa hàng kinh doanh xe điện, sự biến động của giá nhiên liệu đang khiến nhiều người dân bắt đầu tính toán lại chi phí di chuyển hàng ngày.

Hiện nay, các mẫu xe điện trên thị trường có giá phổ biến từ khoảng 25–35 triệu đồng, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Một số dòng xe cao cấp hơn có giá trên 40 triệu đồng, quãng đường di chuyển dài hơn sau mỗi lần sạc.

Xăng tăng giá khiến người dân tính toán phương án tiết kiệm chi phí đi lại

Chị Nguyễn Thảo My (ngụ quận Tân Bình) cho biết chị quyết định tìm mua xe điện sau khi nhận thấy chi phí xăng ngày càng tăng. “Mỗi ngày tôi di chuyển khoảng 10 km từ nhà đến nơi làm việc. Trước đây mỗi tuần phải đổ xăng vài lần, khi giá xăng tăng thì chi phí cũng tăng theo nên tôi bắt đầu nghĩ đến việc dùng xe điện”, chị My nói sau khi đến xem xe tại một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt.

Không chỉ xe máy điện, các mẫu xe đạp điện cũng được nhiều phụ huynh quan tâm khi tìm phương tiện cho con em đi học. Một số cửa hàng cho biết lượng khách hỏi mua xe đạp điện tăng khoảng 30 – 40% so với trước.

Anh Phạm Quốc Đạt (nhân viên giao hàng tại phường Gia Định) cho biết, mỗi ngày anh di chuyển khoảng 60 – 70km để giao hàng. Khi giá xăng tăng, chi phí nhiên liệu mỗi tháng cũng tăng gần gấp đôi.

“Tôi đang tìm hiểu xe máy điện vì chi phí sạc điện rẻ hơn so với tiền xăng. Nếu phù hợp thì tôi sẽ đổi xe trong thời gian tới” - anh Đạt nói.

Theo các chủ cửa hàng, khách hàng hiện quan tâm nhiều đến các thông số như quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, thời gian sạc pin và chi phí thay pin sau một thời gian sử dụng. Đây là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe.

“Chi phí vận hành của xe điện thường thấp hơn so với xe chạy xăng. Một lần sạc có thể giúp xe di chuyển từ vài chục đến hơn 100km tùy mẫu xe, trong khi chi phí tiền điện chỉ chiếm một phần nhỏ so với chi phí xăng cho quãng đường tương tự. Đây là lý do tôi quyết định đổi xe điện trong bối cảnh giá xăng tăng” – chị Hồng Lam (ngụ xã Hưng Long) chia sẻ.

Thị trường xe điện tại TPHCM vẫn tiếp tục sôi động khi nhiều người dân chuyển hướng sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu. Các cửa hàng cho rằng nhu cầu mua xe điện có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới nếu giá xăng vẫn duy trì ở mức cao.