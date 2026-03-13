Giá xăng leo thang, doanh nghiệp tung ưu đãi 'chia lửa' với người tiêu dùng

TPO - Trước diễn biến giá xăng dầu tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 3, nhiều doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ tại TPHCM đã nhanh chóng triển khai các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ chi phí nhằm giảm áp lực cho người tiêu dùng, đồng thời giữ ổn định nguồn cung hàng hóa trên thị trường.

Siêu thị tăng khuyến mãi, giữ giá hàng thiết yếu

Sau kỳ điều chỉnh giá xăng gần đây, chi phí vận chuyển hàng hóa có xu hướng tăng, kéo theo lo ngại giá thực phẩm và hàng tiêu dùng sẽ nhích lên. Tại TPHCM, ghi nhận ở một số chợ đầu mối và chợ truyền thống cho thấy giá một số mặt hàng đã bắt đầu tăng do chi phí vận chuyển gia tăng.

Trong bối cảnh đó, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng. Nhà bán lẻ này đang áp dụng chương trình giảm giá đến 50% cho khoảng 1.000 sản phẩm phục vụ bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày.

Siêu thị tăng các chương trình ưu đãi hỗ trợ người tiêu dùng

Song song với việc đẩy mạnh khuyến mãi, hệ thống cũng chủ động làm việc với các nhà cung cấp để giữ mức giá hợp lý cho nhiều nhóm hàng thiết yếu. Nhờ lợi thế mạng lưới hơn 800 điểm bán trên cả nước, nguồn hàng vẫn được cung ứng đầy đủ và ổn định, góp phần hạn chế tình trạng biến động giá trên thị trường bán lẻ.

Để giảm chi phí logistics, Saigon Co.op tăng cường dự trữ hàng hóa tại các trung tâm phân phối, ưu tiên nguồn hàng nội địa và các vùng nguyên liệu gần. Nhờ đó, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt cá và trái cây vẫn được đưa về siêu thị mỗi ngày với mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu bữa ăn gia đình.

Nhiều nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu cũng đang được giảm giá sâu. Ở nhóm thực phẩm công nghệ, các sản phẩm như dầu ăn, gạo, gia vị, mì ăn liền hay bánh kẹo được giảm giá đến 50%. Nhóm hóa phẩm và đồ gia dụng như nước rửa chén, bột giặt, vật dụng nhà bếp cũng áp dụng mức giảm tương tự nhằm giúp người dân tiết kiệm chi tiêu.

Tại quầy thực phẩm tươi sống, nhiều mặt hàng như cá, tôm, thịt bò, thịt gà cùng nhiều loại trái cây trong và ngoài nước được giảm giá luân phiên đến 15%. Bên cạnh đó, chương trình “Lễ hội rau xanh – Mua nhanh deal hời” áp dụng nhiều ưu đãi như mua 1 tặng 1, đồng giá 9.900 đồng hoặc giảm 30% đối với một số loại rau củ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng tăng, việc duy trì giá bán ổn định và đẩy mạnh khuyến mãi là một trong những giải pháp giúp hạn chế tác động lan rộng của biến động giá xăng dầu sang các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Hệ thống bán lẻ SATRA cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chi phí và ổn định nguồn cung hàng hóa.

Các hệ thống bán lẻ tìm nhiều cách giữ vững giá hàng hóa trong thời điểm giá nhiên liệu, chi phí vận chuyển tăng cao

Ông Vũ Dương Quân, Giám đốc phòng Nghiên cứu thị trường và Quản lý hệ thống bán lẻ SATRA cho, biết ngay từ đầu năm 2026, doanh nghiệp đã chủ động đàm phán các hợp đồng khung với nhà cung cấp để kiểm soát giá đầu vào, đồng thời tăng dự trữ các nhóm hàng thiết yếu.

Hiện hệ thống tập trung đảm bảo nguồn cung đối với 12 nhóm hàng lương thực thực phẩm như gạo, đường, dầu ăn, thịt, rau củ quả cùng các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu khác. Bên cạnh đó, SATRA cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Tung gói hỗ trợ chi phí

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ và vận tải cũng đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm giảm bớt áp lực chi phí di chuyển trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng.

Vingroup vừa công bố triển khai chương trình “Thu xăng – Đổi điện” tại Việt Nam và một số thị trường châu Á. Theo đó, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast sẽ được ưu đãi thêm 3% giá đối với ô tô và 5% giá đối với xe điện trong thời gian diễn ra chương trình.

Nhiều tài xế có nhu cầu tìm hiểu để đổi hoặc mua xe điện tại TPHCM

Song song với đó, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cũng giảm 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam. Chương trình được áp dụng đến hết tháng 3 nhằm tạo thêm lựa chọn di chuyển tiết kiệm chi phí cho người dân.

"VinFast cùng với các công ty trong hệ sinh thái xanh Vingroup mong muốn chung tay góp phần giảm thiểu tác động của giá xăng dầu đến cuộc sống người dân, giảm ô nhiễm môi trường thông qua những giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và kinh tế hơn”. Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu nói.

Ở lĩnh vực giao đồ ăn, nền tảng ShopeeFood triển khai chương trình hỗ trợ chi phí xăng theo ngày dành cho tài xế trên toàn quốc. Theo đó, mức hỗ trợ có thể dao động từ 20.000 -40.000 đồng/ngày tùy theo hiệu suất hoạt động.

Khoản hỗ trợ này được triển khai song song với các chính sách cải thiện thu nhập hiện có trên nền tảng, nhằm san sẻ một phần chi phí nhiên liệu và tạo động lực để đội ngũ tài xế tiếp tục hoạt động trong giai đoạn giá xăng dầu biến động.