Bà Hà Thị Nga: Đại biểu dân cử phải 'có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới'

TPO - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, người đại biểu dân cử cần phải đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phải là người có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới, có sự gắn bó, sâu sát với quần chúng nhân dân để mang hơi thở cuộc sống đến với nghị trường Quốc hội.

MTTQ Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng

Thưa Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến thời điểm này, bà đánh giá thế nào về tiến độ các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện trên phạm vi cả nước?

MTTQ Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp: Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của cử tri; tổ chức, hướng dẫn cử tri tham gia giám sát toàn bộ quá trình bầu cử; phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức bầu cử ở Trung ương và địa phương; tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia giám sát thông qua hội nghị cử tri nơi cư trú, nơi công tác, niêm yết danh sách cử tri, vận động bầu cử…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: PV.



Với vai trò đó, thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã tập trung triển khai nhiều phần việc quan trọng, như: Xây dựng các văn bản hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương cơ sở, đặc biệt là MTTQ Việt Nam để các địa phương chủ động trong việc tổ chức các hoạt động bầu cử của mình. Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò nòng cốt của các hội đồng bầu cử để tổ chức các vòng hiệp thương bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, qua đó lựa chọn, giới thiệu danh sách người ứng cử với cơ cấu, số lượng hợp lý.

Ngay sau hội nghị hiệp thương, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri cho các ứng viên. Các hoạt động được triển khai đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo điều kiện để ứng viên trình bày chương trình hành động và cử tri trao đổi, bày tỏ ý kiến, qua đó góp phần giúp cử tri có thêm thông tin để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng.

Qua nắm bắt tình hình chung, chúng tôi nhận được những phản hồi rất tích cực từ các địa phương, từ nhân dân, cử tri, đoàn viên, hội viên tại các cuộc tiếp xúc cử tri về phần trình bày về chương trình hành động của các ứng cử viên. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp lần này có sự thay đổi rất rõ rệt, trong đó, có tinh thần hành động và sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm tạo ra một bầu không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, trong mỗi cử tri đối với việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp xúc cử tri để các ứng viên trình bày chương trình hành động của mình.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: PV.



Thưa bà, khi về chung mái nhà Mặt trận, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia bầu cử đã được triển khai như thế nào, đặc biệt tại các khu vực biên giới, hải đảo và những địa bàn có điều kiện đặc thù?

Với tính chất liên hiệp rộng rãi của MTTQ Việt Nam, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, vận động trong chính các đối tượng của mình. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có đông đồng bào tôn giáo, MTTQ chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở, các chức sắc, chức việc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cử tri và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, khuyến khích cử tri tham gia đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga xem thông tin niêm yết bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xã Nậm Sỏ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: PV.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tăng cường nhiều hoạt động tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, phát huy giá trị văn hóa cộng đồng; công tác chăm lo, hỗ trợ sinh kế cho người dân sau Tết nguyên đán, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo và những địa bàn chịu ảnh hưởng của bão lũ. Những hoạt động thiết thực này góp phần tạo khí thế, củng cố niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Mang hơi thở cuộc sống đến với nghị trường Quốc hội

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, theo bà, những đại biểu được cử tri lựa chọn cần đáp ứng những yêu cầu, tiêu chuẩn như thế nào để thực sự xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri, đồng thời phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân?

Trong giai đoạn phát triển mới, tôi cho rằng người đại biểu dân cử cần phải là người thật sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phải là người có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới, có sự gắn bó, chia sẻ, sâu sát với quần chúng nhân dân để mang hơi thở cuộc sống đến với nghị trường Quốc hội.

Mỗi đại biểu phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tích cực học hỏi để có kiến thức sâu rộng, đặc biệt là luôn theo sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri để lựa chọn, đề xuất những vấn đề quan trọng, thiết thực đưa ra thảo luận tại các diễn đàn của Quốc hội, làm căn cứ cho quá trình tham gia hoàn thiện chính sách và đề xuất giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao đổi với cử tri tại xã Khoen On, tỉnh Lai Châu. Ảnh: PV.



Không chỉ nói hay, trình bày chương trình hành động tốt, đại biểu dân cử phải là những đại biểu hành động quyết liệt để các cam kết được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Muốn làm được điều đó, người đại biểu phải hiểu và luôn trăn trở trước những vấn đề người dân quan tâm, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng luật, quyết định các chính sách "đúng, trúng, hợp lòng dân" và vì lợi ích của quốc gia dân tộc.

Thưa bà, để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và chu đáo, thực sự là ngày hội toàn dân, MTTQ Việt Nam đã và đang tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong những ngày này?

Trước thềm ngày bầu cử 15/3, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục rà soát danh sách cử tri; tăng cường công tác tuyên truyền vận động để cử tri và nhân dân hiểu quyền, trách nhiệm và vinh dự của mình, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng giờ với trách nhiệm cao nhất.

Cùng với đó, chúng tôi phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội thông qua giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đảm bảo đúng quy định pháp luật. MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương, đặc biệt là việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, bảo đảm thông tin đầy đủ, công khai và minh bạch.

Chúng tôi cũng tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở và dư luận xã hội để kịp thời có đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng bầu cử các cấp. Đặc biệt, tập trung vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trân trọng cảm ơn bà!