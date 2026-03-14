Mưa lớn cuốn trôi cầu tạm, xã miền núi Đà Nẵng khẩn trương khắc phục để đảm bảo bầu cử

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến cầu tạm qua sông Ví (xã Trà Liên, TP. Đà Nẵng) bị cuốn trôi vào rạng sáng nay 14/3. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục, nối lại giao thông để đảm bảo công tác bầu cử.

Sáng 14/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Vương - Chủ tịch UBND xã Trà Liên (TP. Đà Nẵng) cho biết các lực lượng đang khẩn trương triển khai phương án khắc phục sau khi cầu tạm qua sông Ví bị cuốn trôi do mưa lớn.

Mưa lớn khiến cầu tạm ở xã Trà Liên bị cuốn trôi lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục. Ảnh CTV

Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đến rạng sáng 14/3, cầu tạm qua sông Ví bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Đây là tuyến giao thông huyết mạch duy nhất kết nối các cụm dân cư phía bên kia sông Ví với trung tâm xã.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Trà Liên đã nhanh chóng bố trí lực lượng phong tỏa hai đầu cầu, không cho người dân và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, máy móc và nhân lực được huy động để khẩn trương khắc phục, sớm khôi phục giao thông trên tuyến.

Theo lãnh đạo xã Trà Liên, khu vực phía bên kia sông Ví có 4 tổ bầu cử với hơn 2.200 cử tri. Các điểm bầu cử này đều đã được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ ngày bầu cử.

“Bên kia sông có 4 điểm bầu cử thuộc 4 thôn. Trong hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử sẽ cơ động vào các điểm để kịp tổ chức khai mạc sớm vào sáng mai. Bà con tại 4 điểm này không phải di chuyển qua sông để bỏ phiếu. Đối với người dân đi làm xa trở về trong ngày bầu cử, lực lượng chức năng xã sẽ hỗ trợ đưa bà con đến điểm bỏ phiếu an toàn”, ông Vương cho biết.

Theo ông Vương, dù cầu tạm bị cuốn trôi, các lực lượng vẫn đang nỗ lực khắc phục, phấn đấu hoàn thành sớm để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cử tri tham gia ngày hội bầu cử.