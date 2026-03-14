Từ vùng sạt lở đau thương, Trà Leng rợp cờ hoa trước ngày hội bầu cử

Hoài Văn
TPO - Từng oằn mình sau vụ sạt lở núi lịch sử, xã Trà Leng (TP. Đà Nẵng) nay khoác lên diện mạo mới khi đường làng, ngõ xóm rực rỡ cờ hoa, các điểm bỏ phiếu được trang hoàng trang trọng, người dân háo hức chờ đón ngày hội bầu cử.

Ngày 14/3, cận kề ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, không khí tại xã Trà Leng trở nên rộn ràng. Tại các thôn, nóc, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo dọc các tuyến đường; khu vực bỏ phiếu được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí khang trang, tạo nên bầu không khí phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân.

Cán bộ, nhân dân xã Trà Leng háo hức trước Ngày hội non sông.

Lãnh đạo UBND xã Trà Leng cho biết, toàn xã có 3.822 cử tri tham gia bầu cử, trong đó 3.638 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số Bh’nông, Ca Dong, Xê Đăng. Các cử tri sẽ thực hiện quyền công dân tại 11 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 11 tổ bầu cử được thành lập trên địa bàn.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại địa phương cơ bản hoàn tất. Việc rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ.

Trà Leng rực rỡ sắc cờ hoa trước ngày hội bầu cử.

Tại nhiều thôn, đoàn viên thanh niên và người dân cùng chung tay dựng cổng chào, treo cờ Tổ quốc, trang trí băng rôn khẩu hiệu, chỉnh trang khu vực bỏ phiếu. Với những điểm bỏ phiếu nằm xa trung tâm, Ban Chỉ đạo bầu cử xã trực tiếp đến từng nơi kiểm tra công tác chuẩn bị, từ trang trí, vệ sinh khu vực bỏ phiếu đến việc niêm yết danh sách người ứng cử.

Thi trang trí điểm bầu cử tạo khí thế thi đua giữa các thôn mà còn góp phần xây dựng không gian bầu cử trang trọng, đậm nét văn hóa vùng cao.

Đặc biệt, UBND xã Trà Leng còn phát động cuộc thi trang trí điểm bầu cử bằng tre, nứa và các vật liệu thân thiện với môi trường, gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương. Hoạt động này không chỉ tạo khí thế thi đua giữa các thôn mà còn góp phần xây dựng không gian bầu cử trang trọng, đậm nét văn hóa vùng cao.

Hoài Văn
