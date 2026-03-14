Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong Hội nghị triển khai công tác bầu cử vào ngày 15/11/2025, mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của nhân dân ta; khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta “Mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân; Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.
Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người; trong đó có 5 người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử.
TS. Trần Văn - đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, cho biết: Khung pháp lý liên quan đến bầu cử hiện nay đã được xây dựng khá đầy đủ, tạo nền tảng để toàn bộ quy trình từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu được thực hiện thống nhất, đúng quy định. Tuy nhiên, để các quy định này phát huy hiệu quả trong thực tế, cơ chế giám sát xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Theo TS. Trần Văn, phạm vi hiệp thương và giám sát đã được mở rộng xuống tới cấp xã, phường, giúp quy trình bầu cử gần dân hơn và gắn bó hơn với cử tri. Các phương thức giám sát cũng được đổi mới khi kết hợp giữa hình thức truyền thống và ứng dụng công nghệ số để theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời.
“Nhờ sự kết hợp giữa hệ thống pháp lý chặt chẽ và cơ chế giám sát đa tầng, cùng với sự tham gia của các tổ chức xã hội và cử tri, quy trình bầu cử ngày càng minh bạch, hiệu quả và phản ánh sát hơn ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để cuộc bầu cử lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng với niềm tin của cử tri", TS. Trần Văn đánh giá tại cuộc tọa đàm về bầu cử.
Luân Dũng
Sáng 14/3, hàng nghìn cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Cần Thơ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sớm hơn 1 ngày so với quy định chung, để sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ bầu cử ngày 15/3.
Sáng 14/3, cả 11 đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Lắk, gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3).
Huỳnh Thủy
"Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Tôi trân trọng đề nghị và mong muốn đồng bào, cử tri cả nước phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; đồng thời, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao của cử tri và nhân dân cả nước, tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân".
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn
Sáng 14/3, những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đầu tiên được diễn ra trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. Đây là khu vực được tổ chức bầu cử đầu tiên tại TP. Hải Phòng.
Nguyễn Hoàn
Hồ Nam
Trong những ngày qua, cử tri cả nước đã sôi nổi tham gia các hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với cử tri tại đơn vị bầu cử.
Tại các điểm tiếp xúc, bà con đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm,” “theo dõi và giám sát đến cùng” các kiến nghị của cử tri, quyết liệt thực hiện hóa các cam kết trong chương trình hành động để đóng góp thực chất vào sự phát triển của địa phương và đất nước.
Trao đổi tại cuộc họp báo ngày 12/3, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, cho biết: Theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người; trong đó có 5 người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử, bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân cũng như tham gia các bước lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.
Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 12/3/2026 đã có 34 khu vực bỏ phiếu sớm tại 4 địa phương. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở các khu vực bỏ phiếu tại các địa phương bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.