Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong Hội nghị triển khai công tác bầu cử vào ngày 15/11/2025, mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của nhân dân ta; khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta “Mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân; Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người; trong đó có 5 người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử.