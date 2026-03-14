Cử tri Thủ đô đi bầu cử tại nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

TPO - Nằm giữa phố cổ tấp nập, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là địa chỉ đỏ lưu giữ thời khắc lịch sử khi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Đáng chú ý, di tích đặc biệt này còn là điểm bỏ phiếu của nhiều thế hệ cử tri Hà Nội trong mỗi kỳ bầu cử.
Theo ông Lưu Thành Anh - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 22, việc trang trí và chuẩn bị cơ sở vật chất đã được triển khai từ hai ngày trước, đến ngày 12/3 đã cơ bản hoàn thành.
Những ngày cuối trước bầu cử, các tổ bầu cử tại những địa điểm này tiếp tục rà soát danh sách cử tri, kiểm tra cơ sở vật chất và hoàn thiện công tác tổ chức.