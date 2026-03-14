Cử tri Thủ đô đi bầu cử tại nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

Dương Triều - Công Hướng

TPO - Nằm giữa phố cổ tấp nập, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là địa chỉ đỏ lưu giữ thời khắc lịch sử khi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Đáng chú ý, di tích đặc biệt này còn là điểm bỏ phiếu của nhiều thế hệ cử tri Hà Nội trong mỗi kỳ bầu cử.

VIDEO: Những điểm bỏ phiếu đặc biệt giữa lòng Hà Nội trước ngày bầu cử.
Trước ngày diễn ra Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử số 22, đặt tại Nhà 48 Hàng Ngang, đang được hoàn tất.
Những ngày này, khu vực trước di tích được chỉnh trang sạch sẽ, treo cờ Tổ quốc, băng rôn và pa-nô tuyên truyền về ngày bầu cử. Bên trong điểm bỏ phiếu, bàn hướng dẫn, danh sách cử tri và hòm phiếu được bố trí gọn gàng, đúng quy định.
Theo ông Lưu Thành Anh - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 22, việc trang trí và chuẩn bị cơ sở vật chất đã được triển khai từ hai ngày trước, đến ngày 12/3 đã cơ bản hoàn thành.
Tại điểm bầu cử này, cử tri sẽ tham gia lựa chọn đại biểu ở ba cấp: 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường.
Danh sách cử tri của tổ bầu cử hiện ghi nhận khoảng 2.419 người. Tuy nhiên, con số chính thức sẽ được chốt trước thời điểm bầu cử 24 giờ theo quy định. “Số lượng có thể thay đổi vì cử tri được phép điều chỉnh điểm bỏ phiếu qua ứng dụng định danh điện tử,” ông Anh cho biết.
Những ngày này, cán bộ tổ bầu cử và lực lượng hỗ trợ tiếp tục rà soát các khâu chuẩn bị cuối cùng như kiểm tra cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, phổ biến quy định bầu cử và sẵn sàng phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật.
Không chỉ nhà 48 Hàng Ngang, nhiều địa điểm đặc biệt khác của Hà Nội cũng được lựa chọn làm nơi đặt điểm bỏ phiếu trong kỳ bầu cử lần này. Tại khu phố cổ, Đình Kim Ngân - di tích gắn với nghề kim hoàn truyền thống - và các hội quán cổ vẫn giữ vai trò là điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời trở thành nơi cử tri thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử.
Ở khu vực nội thành, Đình Nam Đồng cũng được chọn làm điểm bỏ phiếu, nơi người dân trong khu vực đến tham gia ngày hội dân chủ trong không gian văn hóa làng truyền thống giữa lòng đô thị.
Trong khi đó, nhiều cơ sở giáo dục với không gian rộng rãi như các trường học trên địa bàn thành phố được bố trí làm điểm bầu cử, tạo thuận lợi cho việc tổ chức và đón tiếp cử tri. Một địa điểm quen thuộc khác là Cung Thanh niên Hà Nội, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và cũng trở thành điểm bỏ phiếu trong nhiều kỳ bầu cử.
Những ngày cuối trước bầu cử, các tổ bầu cử tại những địa điểm này tiếp tục rà soát danh sách cử tri, kiểm tra cơ sở vật chất và hoàn thiện công tác tổ chức.
Từ những di tích lịch sử như nhà 48 Hàng Ngang, đình Kim Ngân, đình Nam Đồng đến các không gian cộng đồng như trường học hay Cung Thanh niên Hà Nội, mỗi điểm bỏ phiếu đều góp phần tạo nên không khí trang trọng cho ngày hội dân chủ của người dân Thủ đô. Ở đó, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện lựa chọn của cử tri mà còn tiếp nối truyền thống lịch sử và văn hóa của thành phố.
