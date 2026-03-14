Hà Nội:

Chuẩn bị dựng rào chắn trên đường Nguyễn Trãi để thi công dự án chống ngập

Anh Trọng
TPO - Để phục vụ thi công dự án chống úng ngập cho khu vực nội đô, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án dựng rào chắn với chiều dài 1.200 mét trên một số đoạn đường Nguyễn Trãi. Thời gian thực hiện từ ngày 14 đến 31/5/2026.

Cụ thể, trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ khu đô thị Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng (chiều dài 792m), nhà thầu rào chắn cố định từng phân đoạn chiều dài từ 20 - 30m, bề rộng đào đường 4,6m, bề rộng rào chắn 5,6m để phục vụ thi công tuyến cống hộp. Bề rộng mặt đường (chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3) còn lại trung bình từ 5 - 12m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí thi công.

tp-4.jpg
Giao thông trên đường Nguyễn Trãi giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, nhà thầu thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 20 - 30m, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp bê tông nhựa bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông sau khi thu hồi rào chắn.

Tại các vị trí đào qua khu vực các điểm mở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Trãi, cơ quan chức năng cấm các phương tiện từ các tuyến đường, ngõ kết nối với đường Nguyễn Trãi trong phạm vi 50m (tính từ đầu rào chắn về phía Ngã Tư Sở) quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa. Các phương tiện đi thẳng trên đường Nguyễn Trãi (hướng về Vành đai 3), quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa tiếp theo để đi về phía Ngã Tư Sở.

Đối với phạm vi thi công qua ngã ba Cự Lộc – Nguyễn Trãi, cơ quan chức năng cấm ô tô từ đường Cự Lộc rẽ trái, quay đầu tại điểm quay đầu ở trụ DR31. Các phương tiện sẽ quay đầu tại điểm mở dải phân cách tại trụ DR32 hoặc quay đầu tại điểm mở dải phân cách dưới Ga Thượng Đình. Bổ sung hàng rào mềm để hạn chế xe máy đi ngược chiều vòng qua phạm vi rào chắn để rẽ trái, quay đầu gây mất an toàn giao thông.

Đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng đến cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (chiều dài 317m), nhà thầu rào chắn di động, thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn dài 10m, rộng 4m trên đường Nguyễn Trãi (đào dưới mặt đường cách mép bó vỉa từ 0,5 – 1,5m chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3) để thi công tuyến cống hộp. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 16 - 18m để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí thi công.

Nhà thầu rào chắn thi công từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo. Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông sau khi thu hồi rào chắn.

Với đoạn từ cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi – Nguyễn Tuân (chiều dài 149m) được rào chắn di động thi công cuốn chiếu từng phân đoạn dài 10m, bề rộng đào đường 2m, bề rộng rào chắn 3m trên đường Nguyễn Trãi (đào dưới mặt đường cách mép bó vỉa từ 0,5 – 1,5m chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3) để thi công tuyến cống. Bề rộng mặt đường còn lại trung bình từ 17 – 20m để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí thi công.

Nhà thầu rào chắn thi công từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông sau khi thu hồi rào chắn.

