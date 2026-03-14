Mỗi lá phiếu mang theo ý chí, nguyện vọng của cử tri sẽ góp phần xây dựng bộ máy vững mạnh

Thanh Hiếu
TPO - Bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, cho biết, đến thời điểm này, thành phố đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, mỗi lá phiếu của cử tri mang theo ý chí, nguyện vọng sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh vì sự phát triển của đất nước và Thủ đô.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử

Trước ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trao đổi với báo chí, bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội, cho biết, với vị thế là Thủ đô, Hà Nội xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Ngay từ sớm, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ động triển khai các nhiệm vụ với tinh thần đi trước một bước, chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản.

"Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn tất. Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân Thủ đô", bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết.

z7617094766364-c37ad3377e70b740640ad6eb82cc4b2b.jpg
Bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội.

Chia sẻ về những điểm mới trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội lần này, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội cho biết, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều khâu của quá trình tổ chức bầu cử.

Trong đó, thành phố đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến cấp xã, phường, đồng thời khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID để phục vụ việc rà soát, đối chiếu thông tin cử tri, nhất là cử tri lần đầu tham gia bầu cử, cử tri chưa có căn cước để đảm bảo cho việc niêm yết danh sách.

Bên cạnh đó, thành phố xây dựng hệ thống tra cứu thông tin bầu cử trực tuyến, giúp cử tri dễ dàng tra cứu khu vực bỏ phiếu, xác định địa điểm và đường đi đến khu vực bỏ phiếu thông qua bản đồ chỉ dẫn.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên, Hà Nội cũng tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến nhiều điểm cầu tại các xã, phường và khu vực bầu cử, tạo điều kiện để đông đảo cử tri được gặp gỡ, trao đổi với các ứng cử viên.

Lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu

Về chất lượng ứng cử viên, bà Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, công tác nhân sự được thành phố Hà Nội xác định là nội dung then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của cuộc bầu cử cũng như hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới.

2b5a2266-17733147992751441613114-1.jpg
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tại phường Đại Mỗ.

Vì vậy, từ khi xây dựng Đề án cơ cấu đại biểu HĐND các cấp, thành phố đã đặt ra yêu cầu về số lượng và chất lượng đại biểu. Trong đó, giảm đại biểu khối chính quyền, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đảm bảo tính đại diện các lĩnh vực gồm: các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các doanh nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các giáo sư, bác sĩ...

Từ đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành qua 3 vòng hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo theo đúng định hướng đại diện cho các khối, các lĩnh vực, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ.

Do đó, trong cuộc bầu cử này, nhiều ứng cử viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong công tác, và trong xã hội, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Đi bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu bầu mang theo ý chí và nguyện vọng của cử tri sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì sự phát triển của đất nước và Thủ đô. Vì thế, tôi tin tưởng rằng cử tri Thủ đô sẽ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn những ứng cử viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp", bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, nhắn nhủ.

