Gỡ vướng giải phóng mặt bằng nút giao cầu vượt Phạm Tu - Xa La

TPO - Khó khăn lớn nhất trong giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án nút giao cầu vượt Phạm Tu- Xa La là ở chính sách áp dụng đối với các trường hợp sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993.

UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết hiện đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án nút giao thông kết nối tuyến đường số 1 với đường 70 (nút giao Phạm Tu- Xa La).

Theo UBND phường Thanh Liệt, dự án nút giao giữa tuyến đường số 1 được xác định là hạng mục giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam thành phố. Tổng diện tích cần GPMB trên địa bàn phường Thanh Liệt là hơn 10.800 m2, liên quan đến nhiều hộ gia đình, cá nhân.

Sau khi chính quyền 2 cấp hoạt động, phường đã công khai toàn bộ dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện trạng nút giao Phạm Tu - Xa La.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của dự án là ở chính sách áp dụng đối với các trường hợp sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định hiện hành của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn, các trường hợp này không thuộc diện được bồi thường về đất, tài sản xây dựng trên đất cũng không đủ điều kiện được hỗ trợ. Trong khi đó, một số hộ có cùng nguồn gốc sử dụng đất nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận từ trước lại được bồi thường 100% về đất và tài sản. Sự khác biệt trong chính sách này có nguy cơ tạo ra tâm lý so sánh, ảnh hưởng đến sự đồng thuận chung.

UBND phường Thanh Liệt đã chủ động báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng cơ chế linh hoạt hơn theo hướng cho phép bồi thường về đất có trừ nghĩa vụ tài chính, đồng thời hỗ trợ công trình và bố trí tái định cư theo diện tích thu hồi.

Nút giao Phạm Tu - Xa La là hạng mục của dự án đường nối từ Vành đai 3 đi khu đô thị Xa La (Hà Đông) được đầu tư bằng hình thức BT với kinh phí 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đoạn giao với đường 70 thì tuyến đường đang bị thắt nút “cổ chai” do cầu vượt đường 70 tại đây thi công chưa xong. Nguyên nhân chính là gặp vướng mắc trong công tác GPMB dự án.

Liên quan đến nội dung này, UBND phường Hà Đông cũng đang niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng nút giao thông giữa tuyến đường số 1.

UBND phường Hà Đông lấy ý kiến về việc áp dụng GPMB theo bảng giá đất mới. Ngoài ra, phường Hà Đông cũng lấy ý kiến về các trường hợp được tái định cư, không đủ điều kiện tái định cư, phương án hỗ trợ tam cư, phương án bồi thường hoa màu, kiến trúc và các chính sách hỗ trợ khác.